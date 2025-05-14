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СМИ: более трети японских компаний ожидают снижение прибыли

СМИ: более трети японских компаний ожидают снижение прибыли - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: более трети японских компаний ожидают снижение прибыли

Более трети японских компаний, представленных на Токийской бирже, ожидают снижение прибыли по итогам текущего финансового года, передает телеканал NHK со... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T07:53+0300

2025-05-14T07:53+0300

2025-05-14T07:53+0300

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ТОКИО, 14 мая – ПРАЙМ. Более трети японских компаний, представленных на Токийской бирже, ожидают снижение прибыли по итогам текущего финансового года, передает телеканал NHK со ссылкой на данные прогноза о влиянии тарифов США, выполненного SMBC Nikko Securities. Так, 224 компании (или 36%) из 630, представленных в престижной первой секции, ожидают падение прибыли. Особенно серьезное снижение прибыли прогнозируется в транспортной сфере, в частности, автомобилестроении, а также морских перевозках. Основной причиной указывается увеличение затрат, а также снижение спроса на фоне введенных США тарифов. Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился президент США Дональд Трамп. После последней встречи Акадзава заявил журналистам, что новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Однако позже японские СМИ распространили информацию, что правительство Японии склоняется к заключению соглашения не ранее июля. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающим экономический кризис, связанный с пандемией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент