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СМИ: США рассматривают возможность развертывания миротворцев в Гаити

СМИ: США рассматривают возможность развертывания миротворцев в Гаити - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США рассматривают возможность развертывания миротворцев в Гаити

США рассматривают возможность развертывания в Гаити миротворческих сил из Латинской Америки под эгидой Организации американских государств (ОАГ), если РФ и... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T09:15+0300

2025-05-14T09:15+0300

2025-05-14T09:15+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. США рассматривают возможность развертывания в Гаити миротворческих сил из Латинской Америки под эгидой Организации американских государств (ОАГ), если РФ и Китай наложат вето на миссию ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. С июня 2024 года в Гаити действует многонациональная миссия из 2,5 тысячи военнослужащих под мандатом ООН, ядро которой составляют кенийские полицейские. Их задачей является обеспечение безопасности социальных и правительственных объектов. "США изучают возможность развертывания миротворческих войск из Латинской Америки в Гаити, где международные силы под руководством Кении не смогли остановить захват преступными бандами ключевых районов страны", - пишет издание. Как отмечают источники издания, Вашингтон предложил, чтобы такие силы действовали под эгидой ОАГ, чтобы "обойти вето РФ и Китая на развертывание голубых беретов ООН". Они добавили, что такое решение стало бы значительным отходом от основной миссии ОАГ. "Если Россия и Китай снова наложат вето на миссию ООН, администрация (президента США Дональда) Трампа попытается использовать ОАГ", - отметили источники. По словам неназванного советника по Латинской Америке в Вашингтоне, администрация Трампа скептически относится к ценности ОАГ, поэтому настаивает на том, чтобы они организовали миротворческую миссию на Гаити, которая могла бы заменить действующие там силы под руководством Кении. "Она (администрация Трампа - ред.) хочет, чтобы члены ОАГ в Латинской Америке и Карибском бассейне предоставили войска, в то время как США предоставят финансирование. Это рассматривается как способ для ОАГ доказать свою ценность", - отметил советник. При этом высокопоставленный дипломат одной из стран Латинской Америки отметил, что у организации нет мандата или бюджета для проведения миротворческих операций. А неназванный гаитянский чиновник усомнился в том, что у США достаточно "полномочий по созыву" подобной миссии, учитывая напряженность между администрацией Трампа и остальным миром. Как пишет издание, чиновник в правительстве Аргентины сказал, что обсуждения были "совершенно неформальными и теоретическими", но страна была бы готова отправить войска для потенциальных сил под руководством ОАГ, если бы они были "хорошо подготовлены". Он добавил, что также ведутся обсуждения о миссии под руководством ООН. Financial Times отмечает, что на вопрос о миссии ОАГ представитель госдепартамента сказал, что "США не обсуждают развертывание американских войск на Гаити" и продолжают поддерживать миссию под руководством Кении. Гаити переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда союз банд Viv Ansanm ("Живем вместе") атаковал две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободил тысячи заключённых и захватил международный аэропорт Туссен-Лувертюр. За последний год от рук преступников в стране населением 12 миллионов человек погибли около 5,6 тысячи человек, свыше половины населения нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Данные Международной организации по миграции (МОМ) сообщают, что в 2024 году из-за насилия банд на Гаити были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, что втрое больше, чем в предыдущем году.

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гаити, латинская америка, сша, оон, financial times