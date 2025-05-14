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De Beers тайно продает алмазы избранным трейдерам, пишут СМИ

De Beers тайно продает алмазы избранным трейдерам, пишут СМИ - 14.05.2025, ПРАЙМ

De Beers тайно продает алмазы избранным трейдерам, пишут СМИ

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:13+0300

2025-05-14T11:13+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. "De Beers тайно продает необработанные алмазы по значительно сниженным ценам небольшой группе клиентов, что является весьма необычным шагом, который усиливает напряженность в отрасли, уже погрязшей в кризисе", - говорится в статье. В материале отмечается, что секретные сделки, вероятно, направлены на сокращение высоких запасов без открытого снижения цен. В последние месяцы компания продала алмазного сырья на сотни миллионов долларов через побочные сделки с небольшим числом своих клиентов и со скидкой в 10-20% от установленных цен, сообщили агентству осведомленные источники. Слухи о таких распродажах усиливают напряженность среди покупателей, которые не были выбраны для специальных сделок и должны платить по официальной цене, сообщает агентство. Представитель компании отказался от комментариев агентству. В прошлом году международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале. В апреле De Beers сообщила о снижении добычи алмазов в первом квартале 2025 года на 11,5% - до 6,075 миллиона карат с 6,863 миллиона годом ранее. Продажи необработанных алмазов в первом квартале при этом снизились на 3,2% год к году, а выручка от продаж упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов с 925 миллионов годом ранее. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек.

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