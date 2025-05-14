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СМИ раскрыли, почему Венгрия и Словакия поддержали новый пакет санкций

СМИ раскрыли, почему Венгрия и Словакия поддержали новый пакет санкций - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, почему Венгрия и Словакия поддержали новый пакет санкций

Послы из Венгрии и Словакии в ЕС поддержали 17-й пакет санкций против РФ из-за его "относительной слабости", пишет издание Euractiv со ссылкой на дипломатов... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:32+0300

2025-05-14T11:32+0300

2025-05-14T11:32+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Послы из Венгрии и Словакии в ЕС поддержали 17-й пакет санкций против РФ из-за его "относительной слабости", пишет издание Euractiv со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Венгрия и Словакия неоднократно выступали против антироссийских санкций. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. "Венгрия и Словакия... поддержали этот пакет из-за его относительной слабости", - говорится в публикации. Представители Швеции и Финляндии в свою очередь указали на то, что этот пакет санкций должен быть одобрен их национальными парламентами. Однако, по словам дипломатов, законодатели, как ожидаются, одобрят эти меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, мировая экономика, словакия, венгрия, ес