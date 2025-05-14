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СМИ: Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США
СМИ: Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США
Государственный секретарь США Марко Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США со времен экс-госсекретаря Генри Киссинджера, пишет газета... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:24+0300
2025-05-14T13:24+0300
2025-05-14T13:24+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США со времен экс-госсекретаря Генри Киссинджера, пишет газета Washington Post. Ранее президент США Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. Президент США добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях "Бывший сенатор от Флориды стал самым влиятельным членом кабинета министров США со времен Генри Киссинджера, заняв четыре должности, в том числе госсекретаря, исполняющего обязанности главы агентства США по международному развитию и исполняющего обязанности архивариуса в Национальном управлении архивов и документации", - говорится в публикации.
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мировая экономика, сша, москва, марко рубио, генри киссинджер, washington post, оон
Политика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Марко Рубио, Генри Киссинджер, Washington Post, ООН
СМИ: Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США
WP: Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США со времен Киссинджера
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио стал самым влиятельным членом кабинета министров США со времен экс-госсекретаря Генри Киссинджера, пишет газета Washington Post.
Ранее президент США Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. Президент США добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях
"Бывший сенатор от Флориды стал самым влиятельным членом кабинета министров США со времен Генри Киссинджера, заняв четыре должности, в том числе госсекретаря, исполняющего обязанности главы агентства США по международному развитию и исполняющего обязанности архивариуса в Национальном управлении архивов и документации", - говорится в публикации.
Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном