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СМИ раскрыли, почему Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ раскрыли, почему Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем
СМИ раскрыли, почему Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, почему Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:30+0300
2025-05-14T16:30+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
скотт бессент
washington post
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введённых ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа — по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций. По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям. По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа. По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства. "Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК — экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, скотт бессент, washington post
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Washington Post
16:30 14.05.2025
 
СМИ раскрыли, почему Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем

WP: Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем из-за давления избирателей

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введённых ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа — по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций.
По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям.
По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа.
По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства.
"Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК — экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%.
Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах
12 мая, 11:06
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАДональд ТрампСкотт БессентWashington Post
 
 
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