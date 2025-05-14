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СМИ: закрытие границы с РФ обходится финской таможне в 150-200 тысяч евро - 14.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: закрытие границы с РФ обходится финской таможне в 150-200 тысяч евро
СМИ: закрытие границы с РФ обходится финской таможне в 150-200 тысяч евро - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: закрытие границы с РФ обходится финской таможне в 150-200 тысяч евро
Финская таможня ежемесячно тратит дополнительные 150-200 тысяч евро из-за закрытия границы с Россией, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:34+0300
2025-05-14T16:34+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Финская таможня ежемесячно тратит дополнительные 150-200 тысяч евро из-за закрытия границы с Россией, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу таможенной службы Сами Ракшита. "Текущая ситуации обходится таможне ежемесячно в 150-200 тысяч евро дополнительно", - пишет издание. По данным Ракшита, слова которого приводит газета, около 250 сотрудников, работавших на границе с Россией, откомандировали для работы в другие регионы Финляндии, например, в аэропорт "Хельсинки-Вантаа", порты или аэропорты Лапландии. Таможня оплачивает им проезд, проживание и суточные, уточняет издание. Расходы погранохраны Финляндии также увеличились после закрытия границы с Россией: с конца 2023 года по февраль 2025 года пограничная охрана потратила 22 миллиона евро дополнительно. Расходы были связаны с усилением патрулирования на границе, установкой дополнительных заграждений, подготовкой пограничников к введению так называемого закона о выдворении беженцев и другими мерами, уточняет издание. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Он вступил в силу 22 июля 2024 года на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. МВД республики уже внесло в парламент предложение о продлении действия этого закона до конца 2026 года. Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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россия, мировая экономика, финляндия, рф, москва, дмитрий песков, мария захарова, мвд, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Мария Захарова, МВД, ЕС
16:34 14.05.2025
 
СМИ: закрытие границы с РФ обходится финской таможне в 150-200 тысяч евро

Helsingin Sanomat: закрытие границы с РФ обходится финской таможне в 150-200 тысяч евро

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Финская таможня ежемесячно тратит дополнительные 150-200 тысяч евро из-за закрытия границы с Россией, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу таможенной службы Сами Ракшита.
"Текущая ситуации обходится таможне ежемесячно в 150-200 тысяч евро дополнительно", - пишет издание.
По данным Ракшита, слова которого приводит газета, около 250 сотрудников, работавших на границе с Россией, откомандировали для работы в другие регионы Финляндии, например, в аэропорт "Хельсинки-Вантаа", порты или аэропорты Лапландии. Таможня оплачивает им проезд, проживание и суточные, уточняет издание.
Расходы погранохраны Финляндии также увеличились после закрытия границы с Россией: с конца 2023 года по февраль 2025 года пограничная охрана потратила 22 миллиона евро дополнительно. Расходы были связаны с усилением патрулирования на границе, установкой дополнительных заграждений, подготовкой пограничников к введению так называемого закона о выдворении беженцев и другими мерами, уточняет издание.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Он вступил в силу 22 июля 2024 года на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. МВД республики уже внесло в парламент предложение о продлении действия этого закона до конца 2026 года.
Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
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6 мая, 11:55
 
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