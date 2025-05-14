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СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

Отношение к украинским беженцам в Польше за последние три года стало менее благожелательным. Об этом пишет британская газета Times. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T17:17+0300

2025-05-14T17:17+0300

2025-05-14T17:17+0300

политика

общество

украина

польша

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Отношение к украинским беженцам в Польше за последние три года стало менее благожелательным. Об этом пишет британская газета Times.По словам Оксаны Пестриковой, которая координирует поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве, люди сообщают, что даже дети в школе и пациенты в очереди к врачу настоятельно рекомендуют им вернуться на Украину."Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице", - цитирует газета ее слова.Газета также приводит мнение 19-летней студентки Анны из Жешува, которая отметила, что иногда можно провести целый день в городе, не услышав ни слова на украинском языке. Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что около половины украинских беженцев не планируют возвращаться на родину. По различным оценкам, в Польше сейчас проживает до полутора миллионов граждан Украины.

https://1prime.ru/20250514/kachinskiy-857567654.html

украина

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общество , украина, польша