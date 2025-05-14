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СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
Отношение к украинским беженцам в Польше за последние три года стало менее благожелательным. Об этом пишет британская газета Times. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T17:17+0300
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2025-05-14T17:17+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Отношение к украинским беженцам в Польше за последние три года стало менее благожелательным. Об этом пишет британская газета Times.По словам Оксаны Пестриковой, которая координирует поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве, люди сообщают, что даже дети в школе и пациенты в очереди к врачу настоятельно рекомендуют им вернуться на Украину."Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице", - цитирует газета ее слова.Газета также приводит мнение 19-летней студентки Анны из Жешува, которая отметила, что иногда можно провести целый день в городе, не услышав ни слова на украинском языке. Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что около половины украинских беженцев не планируют возвращаться на родину. По различным оценкам, в Польше сейчас проживает до полутора миллионов граждан Украины.
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общество , украина, польша
Политика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША
СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
Times: в Польше за три года ухудшилось отношение к украинским беженцам
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Отношение к украинским беженцам в Польше за последние три года стало менее благожелательным. Об этом пишет британская газета Times.
По словам Оксаны Пестриковой, которая координирует поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве, люди сообщают, что даже дети в школе и пациенты в очереди к врачу настоятельно рекомендуют им вернуться на Украину.
"Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице", - цитирует газета ее слова.
Газета также приводит мнение 19-летней студентки Анны из Жешува, которая отметила, что иногда можно провести целый день в городе, не услышав ни слова на украинском языке.
Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что около половины украинских беженцев не планируют возвращаться на родину. По различным оценкам, в Польше сейчас проживает до полутора миллионов граждан Украины.
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