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Чистая прибыль Sony Corporation выросла на 17,6% - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/sony--857549589.html
Чистая прибыль Sony Corporation выросла на 17,6%
Чистая прибыль Sony Corporation выросла на 17,6% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Sony Corporation выросла на 17,6%
Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего финансового года (закончился 31... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:27+0300
2025-05-14T10:27+0300
экономика
финансы
япония
sony
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего финансового года (закончился 31 марта) увеличилась на 17,6% в годовом выражении и достигла 1,142 триллиона иен (около 7,8 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию (после сплита акций в соотношении один к пяти с 1 октября 2024 года) выросла до 187,92 иены (1,29 доллара) со 157,14 иены годом ранее. Операционная прибыль выросла на 16,4% в годовом выражении - до 1,407 триллиона иен (9,6 миллиарда долларов). Выручка сократилась на 0,5% - до 12,957 триллиона иен (88,8 миллиарда долларов). По итогам четвертого квартала финансового года компания зафиксировала рост чистой прибыли, приходящейся на акционеров, на 4,6% в годовом выражении – до 197,7 миллиарда иен (1,35 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию выросла до 32,63 иены (0,22 доллара) с 30,72 иены за четвертый квартал предыдущего фингода. Операционная прибыль снизилась на 11,2% - до 203,6 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов). Выручка компании уменьшилась на 24,4% - до 2,63 триллиона иен (18 миллиардов долларов). Компания ожидает, что по итогам текущего финансового года ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизится на 12,9% - до 930 миллиардов иен, операционная прибыль вырастет на 0,3% - до 1,28 триллиона иен, выручка сократится на 2,9% к предыдущему фингоду - до 11,7 триллиона иен. В своем прогнозе по операционной прибыли компания учла влияние американских импортных пошлин в 100 миллиардов иен (685 миллионов долларов), отметив при этом, что фактическое влияние может заметно отличаться от приведенной оценки в случае изменения торговой политики и других факторов. В то же время Sony объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 250 миллиардов иен. Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.
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финансы, япония, sony
Экономика, Финансы, ЯПОНИЯ, Sony
10:27 14.05.2025
 
Чистая прибыль Sony Corporation выросла на 17,6%

Чистая прибыль Sony Corporation по итогам финансового года выросла на 17,6%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМагазин электроники Sony
Магазин электроники Sony - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего финансового года (закончился 31 марта) увеличилась на 17,6% в годовом выражении и достигла 1,142 триллиона иен (около 7,8 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию (после сплита акций в соотношении один к пяти с 1 октября 2024 года) выросла до 187,92 иены (1,29 доллара) со 157,14 иены годом ранее. Операционная прибыль выросла на 16,4% в годовом выражении - до 1,407 триллиона иен (9,6 миллиарда долларов). Выручка сократилась на 0,5% - до 12,957 триллиона иен (88,8 миллиарда долларов).
По итогам четвертого квартала финансового года компания зафиксировала рост чистой прибыли, приходящейся на акционеров, на 4,6% в годовом выражении – до 197,7 миллиарда иен (1,35 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию выросла до 32,63 иены (0,22 доллара) с 30,72 иены за четвертый квартал предыдущего фингода. Операционная прибыль снизилась на 11,2% - до 203,6 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов). Выручка компании уменьшилась на 24,4% - до 2,63 триллиона иен (18 миллиардов долларов).
Компания ожидает, что по итогам текущего финансового года ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизится на 12,9% - до 930 миллиардов иен, операционная прибыль вырастет на 0,3% - до 1,28 триллиона иен, выручка сократится на 2,9% к предыдущему фингоду - до 11,7 триллиона иен.
В своем прогнозе по операционной прибыли компания учла влияние американских импортных пошлин в 100 миллиардов иен (685 миллионов долларов), отметив при этом, что фактическое влияние может заметно отличаться от приведенной оценки в случае изменения торговой политики и других факторов. В то же время Sony объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 250 миллиардов иен.
Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.
Магазин электроники Sony - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Российская "дочка" Sony вышла на чистую прибыль после двух лет убытка
4 апреля, 16:26
 
ЭкономикаФинансыЯПОНИЯSony
 
 
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