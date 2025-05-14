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Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
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2025-05-14T15:25+0300
энергетика
россия
египет
москва
рф
антон алиханов
минпромторг
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идёт", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии. Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли. "Надеемся, что у министра (министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб - ред.) получится и сегодня произойдет встреча, в том числе с Андреем Александровичем Слепнёвым, нашим министром по торговле, который работает в Евразийской экономической комиссии", - уточнил Алиханов. Ранее в среду он отмечал, что заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта.
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россия, египет, москва, рф, антон алиханов, минпромторг, евразийская экономическая комиссия
Энергетика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Евразийская экономическая комиссия
15:25 14.05.2025
 
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

Алиханов: Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTOТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTO
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идёт", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии.
Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли.
"Надеемся, что у министра (министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб - ред.) получится и сегодня произойдет встреча, в том числе с Андреем Александровичем Слепнёвым, нашим министром по торговле, который работает в Евразийской экономической комиссии", - уточнил Алиханов.
Ранее в среду он отмечал, что заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
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13:00
 
ЭнергетикаРОССИЯЕГИПЕТМОСКВАРФАнтон АлихановМинпромторгЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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