https://1prime.ru/20250514/spg-857566091.html
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:25+0300
2025-05-14T15:25+0300
2025-05-14T15:25+0300
энергетика
россия
египет
москва
рф
антон алиханов
минпромторг
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_903c8701de2daf2aea92f3d0e5697f0e.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идёт", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии. Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли. "Надеемся, что у министра (министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб - ред.) получится и сегодня произойдет встреча, в том числе с Андреем Александровичем Слепнёвым, нашим министром по торговле, который работает в Евразийской экономической комиссии", - уточнил Алиханов. Ранее в среду он отмечал, что заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта.
https://1prime.ru/20250514/eksport-857556642.html
египет
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_2abe1564085889e75b280dbb3620d2ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, москва, рф, антон алиханов, минпромторг, евразийская экономическая комиссия
Энергетика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Евразийская экономическая комиссия
Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
Алиханов: Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идёт", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии.
Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли.
"Надеемся, что у министра (министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб - ред.) получится и сегодня произойдет встреча, в том числе с Андреем Александровичем Слепнёвым, нашим министром по торговле, который работает в Евразийской экономической комиссии", - уточнил Алиханов.
Ранее в среду он отмечал, что заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта.
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет