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Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:25+0300

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2025-05-14T15:25+0300

энергетика

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египет

москва

рф

антон алиханов

минпромторг

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идёт", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии. Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли. "Надеемся, что у министра (министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб - ред.) получится и сегодня произойдет встреча, в том числе с Андреем Александровичем Слепнёвым, нашим министром по торговле, который работает в Евразийской экономической комиссии", - уточнил Алиханов. Ранее в среду он отмечал, что заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта.

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россия, египет, москва, рф, антон алиханов, минпромторг, евразийская экономическая комиссия