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Спрос на спортивные костюмы у россиян в начале мая вырос в два раза

Спрос на спортивные костюмы у россиян в начале мая вырос в два раза - 14.05.2025, ПРАЙМ

Спрос на спортивные костюмы у россиян в начале мая вырос в два раза

Спрос на спортивные костюмы у россиян в начале мая вырос более чем в два раза по сравнению с началом апреля, а количество заказов кроссовок увеличилось на... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T04:51+0300

2025-05-14T04:51+0300

2025-05-14T04:51+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Спрос на спортивные костюмы у россиян в начале мая вырос более чем в два раза по сравнению с началом апреля, а количество заказов кроссовок увеличилось на треть, посчитали аналитики CDEK.Shopping на основе данных сервиса, результаты исследования есть у РИА Новости. "В первой половине мая (с 1 по 11 мая) россияне стали чаще покупать удобную одежду, в которой можно поехать на дачу или устроить пикник в парке. По данным аналитиков CDEK.Shopping, спрос на спортивные костюмы вырос на 117%, на "треники" - на 68%, а на футболки и олимпийки - на 74% и 37% соответственно. Россияне также активно скупали кроссовки: количество заказов увеличилось на 31%", - сказано в исследовании. В средним чек за покупку спортивного костюма составлял 11 тысяч рублей, а вместе с обувью комплект обходился покупателям около 18-20 тысяч рублей. Самыми популярными брендами стали Adidas, на который пришелся 37% от всех заказов, и Puma - 29% от всех заказов. "Стоит отметить, что девушки в основном выбирают Puma - 67% от всех заказов спортивных костюмов и кроссовок этой фирмы принадлежат им, а мужчины - Adidas (58%)", - рассказали аналитики. "В преддверии летнего сезона растет количество заказов в категориях товаров для спорта и отдыха. Россияне предпочитают чаще заниматься различными спортивными активностями, а также проводить время на даче/в походах с семьей", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, adidas, puma