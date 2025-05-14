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США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишут СМИ - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишут СМИ
США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишут СМИ - 14.05.2025, ПРАЙМ
США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T20:19+0300
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экономика
дональд трамп
марко рубио
юар
сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в ноябре в Йоханнесбурге, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, решение было принято Советом нацбезопасности Белого дома на фоне заявлений Трампа о "геноциде" белых граждан ЮАР и его угроз бойкотировать мероприятие, если власти страны не откажутся от закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций. Южноафриканские власти отвергли обвинения американской стороны. Президент Сирил Рамафоса ранее заявил, что подобные заявления основаны на искажённом понимании реформ, направленных на устранение последствий апартеида. По данным WP, решение США может привести к усилению влияния Китая на саммите. Эксперты отмечают, что отказ Вашингтона участвовать в мероприятии оставит Пекину возможность продвигать собственные инициативы, не сталкиваясь с противодействием США. Один из главных скептиков участия США в G20 — госсекретарь Марко Рубио, который ранее в этом году уже отказался от участия во встрече министров иностранных дел G20 в ЮАР. Саммит в Йоханнесбурге должен пройти под девизом "Солидарность, равенство, устойчивость". США были организатором G20 и должны принять саммит в следующем году.
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дональд трамп, марко рубио, юар, сша
Экономика, Дональд Трамп, Марко Рубио, ЮАР, США
20:19 14.05.2025 (обновлено: 20:20 14.05.2025)
 
США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишут СМИ

WP: США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации

© Фото : Unsplash/Clodagh Da PaixaoВид на Йоханнесбург, ЮАР
Вид на Йоханнесбург, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : Unsplash/Clodagh Da Paixao
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ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в ноябре в Йоханнесбурге, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, решение было принято Советом нацбезопасности Белого дома на фоне заявлений Трампа о "геноциде" белых граждан ЮАР и его угроз бойкотировать мероприятие, если власти страны не откажутся от закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций.
Южноафриканские власти отвергли обвинения американской стороны. Президент Сирил Рамафоса ранее заявил, что подобные заявления основаны на искажённом понимании реформ, направленных на устранение последствий апартеида.
Вид на Кейптаун, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP
24 марта, 17:22
По данным WP, решение США может привести к усилению влияния Китая на саммите. Эксперты отмечают, что отказ Вашингтона участвовать в мероприятии оставит Пекину возможность продвигать собственные инициативы, не сталкиваясь с противодействием США.
Один из главных скептиков участия США в G20 — госсекретарь Марко Рубио, который ранее в этом году уже отказался от участия во встрече министров иностранных дел G20 в ЮАР.
Саммит в Йоханнесбурге должен пройти под девизом "Солидарность, равенство, устойчивость". США были организатором G20 и должны принять саммит в следующем году.
 
ЭкономикаДональд ТрампМарко РубиоЮАРСША
 
 
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