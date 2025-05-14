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Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer

Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer - 14.05.2025, ПРАЙМ

Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:09+0300

2025-05-14T11:09+0300

2025-05-14T11:09+0300

общество

брюссель

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, говорится в опубликованном в среду решении суда. "Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", - говорится в заявлении суда. В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.

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брюссель

люксембург

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общество , брюссель, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, pfizer, new york times