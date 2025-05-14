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Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer
Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer - 14.05.2025, ПРАЙМ
Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer
Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:09+0300
2025-05-14T11:09+0300
общество
брюссель
люксембург
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, говорится в опубликованном в среду решении суда. "Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", - говорится в заявлении суда. В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.
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общество , брюссель, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, pfizer, new york times
Общество , Брюссель, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Pfizer, New York Times
11:09 14.05.2025
 
Суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности в деле об СМС с Pfizer

Суд ЕС закрыл от журналистов переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Бурла

© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernmentПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernment
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, говорится в опубликованном в среду решении суда.
"Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", - говорится в заявлении суда.
В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.
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8 мая, 17:00
 
ОбществоБрюссельЛЮКСЕМБУРГУрсула фон дер ЛяйенЕСPfizerNew York Times
 
 
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