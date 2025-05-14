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Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей

Мировой судья в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:46+0300

2025-05-14T13:46+0300

2025-05-14T13:46+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Signal Messenger, LLC назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов. Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию – тоже на 800 тысяч.

https://1prime.ru/20250514/sud-857552087.html

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