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Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей
Мировой судья в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:46+0300
2025-05-14T13:46+0300
бизнес
россия
москва
signal
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discord
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Signal Messenger, LLC назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов. Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию – тоже на 800 тысяч.
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бизнес, россия, москва, signal, whatsapp, discord
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Signal, WhatsApp, Discord
13:46 14.05.2025
 
Суд оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Signal на 800 тысяч рублей

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Signal Messenger, LLC назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов.
Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию – тоже на 800 тысяч.
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БизнесРОССИЯМОСКВАSignalWhatsAppDiscord
 
 
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