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Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова

Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова - 14.05.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова

Чертановский районный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в легализации денежных средств,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:56+0300

2025-05-14T19:56+0300

2025-05-14T20:26+0300

москва

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чертановский районный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гасанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в райсуде.Блогеру вменяется часть 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.В Следственном комитете уточнили, что Гасанов скрылся за границей, он объявлен в международный розыск."Учитывая, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства.Гасанов, по версии СК, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции."По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - сообщает ведомство.

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