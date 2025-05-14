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Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова
Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова - 14.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова
Чертановский районный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в легализации денежных средств,... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:56+0300
2025-05-14T20:26+0300
москва
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чертановский районный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гасанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в райсуде.Блогеру вменяется часть 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.В Следственном комитете уточнили, что Гасанов скрылся за границей, он объявлен в международный розыск."Учитывая, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства.Гасанов, по версии СК, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции."По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - сообщает ведомство.
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москва, суд, блогеры
МОСКВА, суд, блогеры
19:56 14.05.2025 (обновлено: 20:26 14.05.2025)
 
Суд в Москве заочно арестовал блогера Гасанова

Суд в Москве заочно арестовал блогера-миллионника Гасанова

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чертановский районный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гасанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в райсуде.
Блогеру вменяется часть 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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В Следственном комитете уточнили, что Гасанов скрылся за границей, он объявлен в международный розыск.
"Учитывая, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства.
Гасанов, по версии СК, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции.
"По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - сообщает ведомство.
 
МОСКВАсудблогеры
 
 
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