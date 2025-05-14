https://1prime.ru/20250514/tosunjan-857542881.html

Гарегин Ашотович Тосунян. Биографическая справка

Гарегин Ашотович Тосунян. Биографическая справка - 14.05.2025, ПРАЙМ

Гарегин Ашотович Тосунян. Биографическая справка

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает в среду 70-летие. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T00:41+0300

2025-05-14T00:41+0300

2025-05-14T00:41+0300

финансы

банки

рф

москва

ереван

гарегин тосунян

юрий лужков

ассоциация российских банков

ран

нбки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857542881.jpg?1747172500

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает в среду 70-летие. Ниже приводится биографическая справка. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Ашотович Тосунян родился 14 мая 1955 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье историка Ашота Карапетовича Тосуняна и учительницы русского языка Кимы Гедеоновны Тосунян. В 1976 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1989 году – факультет правоведения Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина). В 1992 году – экономическое отделение Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). В 1995 году – Институт повышения квалификации по финансово-банковской специальности Финансовой академии (ныне университет) при правительстве РФ. Доктор юридических наук (1995). С февраля 1977 года работал во Всесоюзном электротехническом институте им. В.И. Ленина: научным сотрудником, заместителем начальника отдела. В 1988-1990 годах работал в Главном управлении по науке и технике Мосгорисполкома: главным специалистом, начальником отдела, начальником управления. В 1990 году инициировал создание и возглавил Управление научно-производственной кооперации Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома. В 1990 году по поручению руководства Мосгорисполкома создал и возглавил Банк развития науки и технологий (Технобанк). В 1991 году участвовал в создании Ассоциации российских банков, был избран вице-президентом организации. В 1992 году создал и возглавил Межбанковский финансовый дом. В 1997-1999 годах - советник мэра Москвы Юрия Лужкова по финансово-правовым вопросам, руководитель Совета уполномоченных банков правительства Москвы. В 1998-1999 годах был советником премьер-министра России Евгения Примакова по кредитно-финансовым вопросам. С 2002 года – президент Ассоциации российских банков. Активно занимается научной и педагогической деятельностью. Заложил основы нового для отечественной правовой науки направления – банковского права. Создатель и руководитель в 1998-2019 годах Сектора финансового и банковского права Института государства и права РАН. Он основал первую в системе высшего образования России специализированную кафедру банковского права и финансово-правовых дисциплин в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С момента создания и до 2014 года Тосунян возглавлял данную кафедру, в настоящее время является ее научным руководителем. Им также была разработана первая в стране программа учебного курса "Банковского права". В начале 2000-х годов совместно с коллегами разработал теорию российского законодательства о кредитных историях. На ее основе в стране был создан институт кредитных историй. По его инициативе Ассоциацией российских банков и группой банков было учреждено одно из первых кредитных бюро в России – Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ). В 2022 году возглавил Совет директоров НБКИ. В 2003-2010 годах под его руководством были разработаны основные положения осуществления деятельности института Общественного защитника прав потребителей на рынке финансовых услуг (финансового омбудсмена). Заслуженный деятель науки РФ (2010). Академик РАН (2019). Сопредседатель Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества Отделения общественных наук РАН. Сопредседатель Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции. Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Член Ученых советов Института государства и права РАН и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Иностранный член Национальной академии наук Республики Армения. Автор более 250 научных публикаций, в том числе более 30 монографий, из них шесть личных. Женат, пятеро детей.

рф

москва

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, москва, ереван, гарегин тосунян, юрий лужков, ассоциация российских банков, ран, нбки