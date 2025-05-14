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Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана" - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана" - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:50+0300
2025-05-14T13:50+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать подробности своих планов. "Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций", - сказал журналистам американский лидер на борту президентского самолета, ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность введения рестрикций против РФ за якобы имеющую место "поддержку" Россией Ирана.
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россия, мировая экономика, вашингтон, сша, рф, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, РФ, Дональд Трамп
13:50 14.05.2025
 
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"

Трамп не исключил введения санкций против РФ за предполагаемую "поддержку Ирана"

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать подробности своих планов.
"Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций", - сказал журналистам американский лидер на борту президентского самолета, ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность введения рестрикций против РФ за якобы имеющую место "поддержку" Россией Ирана.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии
Вчера, 19:43
 
РОССИЯМировая экономикаВАШИНГТОНСШАРФДональд Трамп
 
 
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