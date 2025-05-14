https://1prime.ru/20250514/tramp-857561034.html
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана" - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:50+0300
2025-05-14T13:50+0300
2025-05-14T13:50+0300
россия
мировая экономика
вашингтон
сша
рф
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e20d59ca9c5f25d922183e1cb0a0998f.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать подробности своих планов. "Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций", - сказал журналистам американский лидер на борту президентского самолета, ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность введения рестрикций против РФ за якобы имеющую место "поддержку" Россией Ирана.
https://1prime.ru/20250513/siriya-857538659.html
вашингтон
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a36452426633cc159da03185a696c4e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, вашингтон, сша, рф, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, РФ, Дональд Трамп
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"
Трамп не исключил введения санкций против РФ за предполагаемую "поддержку Ирана"
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать подробности своих планов.
"Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций", - сказал журналистам американский лидер на борту президентского самолета, ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность введения рестрикций против РФ за якобы имеющую место "поддержку" Россией Ирана.
Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии