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Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"

Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана" - 14.05.2025, ПРАЙМ

Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:50+0300

2025-05-14T13:50+0300

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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать подробности своих планов. "Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций", - сказал журналистам американский лидер на борту президентского самолета, ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность введения рестрикций против РФ за якобы имеющую место "поддержку" Россией Ирана.

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россия, мировая экономика, вашингтон, сша, рф, дональд трамп