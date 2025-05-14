https://1prime.ru/20250514/tramp-857566627.html

Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни

Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни - 14.05.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:39+0300

2025-05-14T15:39+0300

2025-05-14T15:39+0300

политика

мировая экономика

общество

украина

сша

катар

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в рамках встречи с эмиром Катара в Дохе."Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — отметил глава Белого дома.Трамп также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.

https://1prime.ru/20250514/vstrecha-857560375.html

украина

сша

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, катар, дональд трамп