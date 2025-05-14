Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250514/tramp-857566627.html
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:39+0300
2025-05-14T15:39+0300
политика
мировая экономика
общество
украина
сша
катар
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в рамках встречи с эмиром Катара в Дохе."Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — отметил глава Белого дома.Трамп также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
https://1prime.ru/20250514/vstrecha-857560375.html
украина
сша
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, катар, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, КАТАР, Дональд Трамп
15:39 14.05.2025
 
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни

Трамп: в ближайшие дни может появиться позитивная информация по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в рамках встречи с эмиром Катара в Дохе.
"Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — отметил глава Белого дома.
Трамп также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции
13:45
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКАТАРДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала