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Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:39+0300
2025-05-14T15:39+0300
2025-05-14T15:39+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в рамках встречи с эмиром Катара в Дохе."Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — отметил глава Белого дома.Трамп также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
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Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, КАТАР, Дональд Трамп
Трамп пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие дни
Трамп: в ближайшие дни может появиться позитивная информация по Украине
ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в рамках встречи с эмиром Катара в Дохе.
"Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — отметил глава Белого дома.
Трамп также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
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