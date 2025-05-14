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Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн - 14.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250514/tramp-857576959.html
Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн
Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн
Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:35+0300
2025-05-14T19:35+0300
экономика
катар
сша
дональд трамп
raytheon technologies
boeing 787 dreamliner
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом. "Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома. Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация. Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов. В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
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катар, сша, дональд трамп, raytheon technologies, boeing 787 dreamliner, мировая экономика
Экономика, КАТАР, США, Дональд Трамп, Raytheon Technologies, Boeing 787 Dreamliner, Мировая экономика
19:35 14.05.2025
 
Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн

Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем $1 трлн

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : Unsplash/Kenny
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом.
"Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация.
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Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов.
В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
 
ЭкономикаКАТАРСШАДональд ТрампRaytheon TechnologiesBoeing 787 DreamlinerМировая экономика
 
 
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