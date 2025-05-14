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Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн

Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн - 14.05.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн

Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:35+0300

2025-05-14T19:35+0300

2025-05-14T19:35+0300

экономика

катар

сша

дональд трамп

raytheon technologies

boeing 787 dreamliner

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом. "Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома. Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация. Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов. В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.

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катар, сша, дональд трамп, raytheon technologies, boeing 787 dreamliner, мировая экономика