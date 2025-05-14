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Подсчитано, сколько раз администрация Трампа меняла тарифную политику

Подсчитано, сколько раз администрация Трампа меняла тарифную политику - 14.05.2025, ПРАЙМ

Подсчитано, сколько раз администрация Трампа меняла тарифную политику

С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:11+0300

2025-05-14T20:11+0300

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экономика

сша

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз, подсчитала газета Washington Post. "С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике", - говорится в публикации издания. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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сша, дональд трамп