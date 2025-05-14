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"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025 - 14.05.2025, ПРАЙМ
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"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025
"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025 - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025
Главная тема Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет касаться сотрудничества на Дальнем Востоке во имя мира и процветания, сообщили в фонде... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T08:52+0300
2025-05-14T08:52+0300
экономика
россия
мировая экономика
дальний восток
владивосток
росконгресс
вэф
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Главная тема Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет касаться сотрудничества на Дальнем Востоке во имя мира и процветания, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Главной темой Восточного экономического форума – 2025, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания"", - говорится в сообщении. По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, Восточный экономический форум позволяет обсудить вопросы экономики, политики и социальной сферы не только в России, но и во всем мире. "Это важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". Без сотрудничества, без взаимовыгодного партнерства невозможно развитие. К сожалению, мы видим, что происходит в современном мире: необоснованные политические амбиции некоторых стран-соседей вредят взаимодействию бизнеса, гуманитарным и научным направлениям. Но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества", - цитирует "Росконгресс" Трутнева. Вице-премьер напомнил, что на Дальнем Востоке действуют преференциальные режимы и резидентами территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток стали в том числе зарубежные инвесторы. "Сейчас мы создаем новую оболочку – международную территорию опережающего развития, которая даст отечественным и иностранным партнерам взаимовыгодные возможности для укрепления экономик наших стран. Еще одно направление взаимодействия – Северный морской путь, кратчайший транспортный коридор между Европой и Дальним Востоком. Эти и другие темы мы будем обсуждать на форуме", – уточнил Трутнев. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков выразил уверенность, что форум в очередной раз станет эффективной платформой для выработки решений по ключевым стратегическим направлениям, которые станут основой для процветания макрорегиона. "В 2025 году пройдет юбилейный десятый Восточный экономический форум. За годы работы ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для формирования моделей взаимовыгодного партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема предстоящего форума отражает ценность равноправного международного диалога и мирного сосуществования как основ устойчивого развития. При этом особая роль ВЭФ заключается в гармонизации глобальных экономических тенденций с задачами социально-экономического роста российского Дальнего Востока", – отметил Кобяков. X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – фонд "Росконгресс".
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россия, мировая экономика, дальний восток, владивосток, росконгресс, вэф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, Владивосток, Росконгресс, ВЭФ
08:52 14.05.2025
 
"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025

Трутнев: главная тема ВЭФ-2025 будет касаться сотрудничества на Дальнем Востоке

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип ВЭФ
Логотип ВЭФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Главная тема Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет касаться сотрудничества на Дальнем Востоке во имя мира и процветания, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Главной темой Восточного экономического форума – 2025, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания"", - говорится в сообщении.
По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, Восточный экономический форум позволяет обсудить вопросы экономики, политики и социальной сферы не только в России, но и во всем мире.
"Это важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". Без сотрудничества, без взаимовыгодного партнерства невозможно развитие. К сожалению, мы видим, что происходит в современном мире: необоснованные политические амбиции некоторых стран-соседей вредят взаимодействию бизнеса, гуманитарным и научным направлениям. Но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества", - цитирует "Росконгресс" Трутнева.
Вице-премьер напомнил, что на Дальнем Востоке действуют преференциальные режимы и резидентами территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток стали в том числе зарубежные инвесторы.
"Сейчас мы создаем новую оболочку – международную территорию опережающего развития, которая даст отечественным и иностранным партнерам взаимовыгодные возможности для укрепления экономик наших стран. Еще одно направление взаимодействия – Северный морской путь, кратчайший транспортный коридор между Европой и Дальним Востоком. Эти и другие темы мы будем обсуждать на форуме", – уточнил Трутнев.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков выразил уверенность, что форум в очередной раз станет эффективной платформой для выработки решений по ключевым стратегическим направлениям, которые станут основой для процветания макрорегиона.
"В 2025 году пройдет юбилейный десятый Восточный экономический форум. За годы работы ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для формирования моделей взаимовыгодного партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема предстоящего форума отражает ценность равноправного международного диалога и мирного сосуществования как основ устойчивого развития. При этом особая роль ВЭФ заключается в гармонизации глобальных экономических тенденций с задачами социально-экономического роста российского Дальнего Востока", – отметил Кобяков.
X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – фонд "Росконгресс".
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