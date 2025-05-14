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Трутнев сообщил о росте доходов в бюджеты арктических регионов
Трутнев сообщил о росте доходов в бюджеты арктических регионов - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трутнев сообщил о росте доходов в бюджеты арктических регионов
Общий объем доходов в консолидированные бюджеты арктических регионов России вырос почти на 70% - до 1,5 триллионов рублей, сообщил вице-премьер – полпред... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:51+0300
2025-05-14T13:51+0300
2025-05-14T13:51+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Общий объем доходов в консолидированные бюджеты арктических регионов России вырос почти на 70% - до 1,5 триллионов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В среду в Госдуме РФ прошло совместное расширенное заседание комитетов по развитию Дальнего Востока и Арктики и по контролю с участием вице-премьера. Он отметил, что в Арктике началась реализация более одной тысячи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, превышающим 2 триллиона рублей, заработало 285 предприятий.. "Считаю очень важным, что эта работа помогла повысить бюджетную обеспеченность территории… Общий объем поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Арктической зоны Российской Федерации вырос почти на 70% - до 1,5 триллиона рублей, что создало основу для решения задач в социальной сфере", - сказал Трутнев.
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Экономика, РОССИЯ, РФ, АРКТИКА, Юрий Трутнев, Госдума
Трутнев сообщил о росте доходов в бюджеты арктических регионов
Трутнев: объем доходов в бюджеты арктических регионов вырос почти на 70%
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Общий объем доходов в консолидированные бюджеты арктических регионов России вырос почти на 70% - до 1,5 триллионов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В среду в Госдуме РФ прошло совместное расширенное заседание комитетов по развитию Дальнего Востока и Арктики и по контролю с участием вице-премьера. Он отметил, что в Арктике началась реализация более одной тысячи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, превышающим 2 триллиона рублей, заработало 285 предприятий..
"Считаю очень важным, что эта работа помогла повысить бюджетную обеспеченность территории… Общий объем поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Арктической зоны Российской Федерации вырос почти на 70% - до 1,5 триллиона рублей, что создало основу для решения задач в социальной сфере", - сказал Трутнев.
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