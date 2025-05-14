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ЦБ отметил снижение денежной базы России
ЦБ отметил снижение денежной базы России - 14.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение денежной базы России
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 мая снизился до 25,4 триллиона рублей с 26,937 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:08+0300
2025-05-14T11:08+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 мая снизился до 25,4 триллиона рублей с 26,937 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 1,537 триллиона рублей, или на 5,7%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,676 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,041 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,124 триллиона рублей).
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финансы, россия, рф, банк россии
Банк России, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ отметил снижение денежной базы России
ЦБ: объем денежной базы в широком определении за месяц снизился на 5,7%
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 мая снизился до 25,4 триллиона рублей с 26,937 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 1,537 триллиона рублей, или на 5,7%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,676 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,041 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,124 триллиона рублей).
ЦБ отметил снижение денежной базы России