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Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, заявил Цивилев
Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, заявил Цивилев - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, заявил Цивилев
Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:24+0300
2025-05-14T16:24+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Готовы в Малайзию поставлять угля больше… Эта работа идет и в российских компаниях, и в малайзийских компаниях. С обеих сторон это поддерживается, а теперь все будет заключаться в работе наших компаний. Мы будем обязательно помогать", - сказал он.Цивилев также отметил, что Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок. Кроме того, российская сторона обсуждает с Малайзией поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), а также участие в развитии газовой инфраструктуры Малайзии.
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россия, малайзия, москва, рф, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Цивилев
Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, заявил Цивилев
Цивилев: Россия готова поставлять больше угля в Малайзию
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Готовы в Малайзию поставлять угля больше… Эта работа идет и в российских компаниях, и в малайзийских компаниях. С обеих сторон это поддерживается, а теперь все будет заключаться в работе наших компаний. Мы будем обязательно помогать", - сказал он.
Цивилев также отметил, что Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок. Кроме того, российская сторона обсуждает с Малайзией поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), а также участие в развитии газовой инфраструктуры Малайзии.
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