https://1prime.ru/20250514/turizm-857553365.html
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Турпоток из России в КНДР через Приморье с начала года вырос более чем в 1,5 раза, сообщило региональное правительство. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:39+0300
2025-05-14T11:39+0300
2025-05-14T11:39+0300
туризм
рф
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/82648/98/826489891_0:129:3009:1821_1920x0_80_0_0_e67f63b50e658b2d83c8207a715021e1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Турпоток из России в КНДР через Приморье с начала года вырос более чем в 1,5 раза, сообщило региональное правительство. "С начала 2025 года КНДР посетили почти 700 российских туристов, и по сравнению с 2024 годом турпоток вырос более чем в 1,5 раза. Уже сейчас есть спрос на летнюю смену в детском лагере "Сондовон", гости бронируют летние туры, проявляют интерес к посещению КНДР на поезде из Владивостока", – приводятся в сообщении слова министра туризма Приморья Натальи Набойченко. По информации компании-туроператора "Восток Интур", которая организует туры в КНДР, около 70% туристов едут из других регионов России. В феврале 2024 года в КНДР побывала первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ - почти 100 жителей разных регионов России. Они посетили Пхеньян и горнолыжный курорт. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. Власти Приморья сообщали, что в 2024 году почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Владивосток. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт маршрутом Хасан - Туманган. Восьмого мая из Владивостока в Расон отправился первый чартерный туристический поезд "В Корею", его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель туроператора рассказывал РИА Новости, что запланировано еще три тура – в июле, августе и октябре, они приурочены к важным датам в России и Северной Корее. В июне 2024 года был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, где отмечено, что стороны укрепляют обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме.
https://1prime.ru/20241205/dogovor-853349379.html
рф
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82648/98/826489891_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_6af49fe759f0f8ad8cf1582859d9bcaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, рф, кндр
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Власти Приморья: турпоток из РФ в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Турпоток из России в КНДР через Приморье с начала года вырос более чем в 1,5 раза, сообщило региональное правительство.
"С начала 2025 года КНДР посетили почти 700 российских туристов, и по сравнению с 2024 годом турпоток вырос более чем в 1,5 раза. Уже сейчас есть спрос на летнюю смену в детском лагере "Сондовон", гости бронируют летние туры, проявляют интерес к посещению КНДР на поезде из Владивостока", – приводятся в сообщении слова министра туризма Приморья Натальи Набойченко.
По информации компании-туроператора "Восток Интур", которая организует туры в КНДР, около 70% туристов едут из других регионов России.
В феврале 2024 года в КНДР побывала первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ - почти 100 жителей разных регионов России. Они посетили Пхеньян и горнолыжный курорт. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. Власти Приморья сообщали, что в 2024 году почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Владивосток. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт маршрутом Хасан - Туманган.
Восьмого мая из Владивостока в Расон отправился первый чартерный туристический поезд "В Корею", его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель туроператора рассказывал РИА Новости, что запланировано еще три тура – в июле, августе и октябре, они приурочены к важным датам в России и Северной Корее.
В июне 2024 года был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, где отмечено, что стороны укрепляют обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме.
Договор о партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу