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Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Турпоток из России в КНДР через Приморье с начала года вырос более чем в 1,5 раза, сообщило региональное правительство. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Турпоток из России в КНДР через Приморье с начала года вырос более чем в 1,5 раза, сообщило региональное правительство. "С начала 2025 года КНДР посетили почти 700 российских туристов, и по сравнению с 2024 годом турпоток вырос более чем в 1,5 раза. Уже сейчас есть спрос на летнюю смену в детском лагере "Сондовон", гости бронируют летние туры, проявляют интерес к посещению КНДР на поезде из Владивостока", – приводятся в сообщении слова министра туризма Приморья Натальи Набойченко. По информации компании-туроператора "Восток Интур", которая организует туры в КНДР, около 70% туристов едут из других регионов России. В феврале 2024 года в КНДР побывала первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ - почти 100 жителей разных регионов России. Они посетили Пхеньян и горнолыжный курорт. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. Власти Приморья сообщали, что в 2024 году почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Владивосток. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт маршрутом Хасан - Туманган. Восьмого мая из Владивостока в Расон отправился первый чартерный туристический поезд "В Корею", его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель туроператора рассказывал РИА Новости, что запланировано еще три тура – в июле, августе и октябре, они приурочены к важным датам в России и Северной Корее. В июне 2024 года был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, где отмечено, что стороны укрепляют обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме.
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туризм, рф, кндр
Туризм, РФ, КНДР
11:39 14.05.2025
 
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Власти Приморья: турпоток из РФ в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза

© flickr.com / (stephan)" Флаг КНДР
 Флаг КНДР - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© flickr.com / (stephan)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Турпоток из России в КНДР через Приморье с начала года вырос более чем в 1,5 раза, сообщило региональное правительство.
"С начала 2025 года КНДР посетили почти 700 российских туристов, и по сравнению с 2024 годом турпоток вырос более чем в 1,5 раза. Уже сейчас есть спрос на летнюю смену в детском лагере "Сондовон", гости бронируют летние туры, проявляют интерес к посещению КНДР на поезде из Владивостока", – приводятся в сообщении слова министра туризма Приморья Натальи Набойченко.
По информации компании-туроператора "Восток Интур", которая организует туры в КНДР, около 70% туристов едут из других регионов России.
В феврале 2024 года в КНДР побывала первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ - почти 100 жителей разных регионов России. Они посетили Пхеньян и горнолыжный курорт. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. Власти Приморья сообщали, что в 2024 году почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Владивосток. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт маршрутом Хасан - Туманган.
Восьмого мая из Владивостока в Расон отправился первый чартерный туристический поезд "В Корею", его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель туроператора рассказывал РИА Новости, что запланировано еще три тура – в июле, августе и октябре, они приурочены к важным датам в России и Северной Корее.
В июне 2024 года был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, где отмечено, что стороны укрепляют обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме.
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