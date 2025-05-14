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СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию
СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию
Японский бренд одежды Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России" Алексея... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:26+0300
2025-05-14T12:26+0300
экономика
россия
бренды
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Японский бренд одежды Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России" Алексея Репика.По словам Репика, основатель Uniqlo Тадаси Янаи рассказал ему, что марка не может вернуться в Россию, так как он пообещал не принимать такого рода решение."Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание", - отметил Репик.Бренд Uniqlo ушел из России в 2023 году, из-за чего понес убытки в размере 10,7 миллиарда рублей.
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россия, бренды
Экономика, РОССИЯ, Бренды
12:26 14.05.2025
 
СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию

"Ведомости": Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМагазин Uniqlo в ТЦ "Авиапарк"
Магазин Uniqlo в ТЦ Авиапарк - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Японский бренд одежды Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России" Алексея Репика.
По словам Репика, основатель Uniqlo Тадаси Янаи рассказал ему, что марка не может вернуться в Россию, так как он пообещал не принимать такого рода решение.
"Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание", - отметил Репик.
Бренд Uniqlo ушел из России в 2023 году, из-за чего понес убытки в размере 10,7 миллиарда рублей.
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