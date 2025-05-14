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СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию

СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию

Японский бренд одежды Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России" Алексея... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:26+0300

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2025-05-14T12:26+0300

экономика

россия

бренды

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Японский бренд одежды Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России" Алексея Репика.По словам Репика, основатель Uniqlo Тадаси Янаи рассказал ему, что марка не может вернуться в Россию, так как он пообещал не принимать такого рода решение."Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание", - отметил Репик.Бренд Uniqlo ушел из России в 2023 году, из-за чего понес убытки в размере 10,7 миллиарда рублей.

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россия, бренды