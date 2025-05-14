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Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной, заявил Ушаков
Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной, заявил Ушаков - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной, заявил Ушаков
Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:28+0300
2025-05-14T13:28+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры. Вернее даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он также добавил, что российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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россия, украина, стамбул, рф, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной, заявил Ушаков
Ушаков: Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры. Вернее даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он также добавил, что российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле