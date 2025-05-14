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Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле
Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле - 14.05.2025, ПРАЙМ
Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле
Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:12+0300
2025-05-14T19:12+0300
экономика
банк россии
финансы
экспортеры
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле составили 10 миллиардов долларов, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца (10,2 миллиарда) за счет продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. Среднедневные чистые продажи также сократились на 6% и составили 455 миллионов долларов", - говорится в обзоре. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно января, также сообщает регулятор.
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банк россии, финансы, экспортеры
Экономика, Банк России, Финансы, экспортеры
19:12 14.05.2025
 
Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле

Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле с $10,2 млрд в марте

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле составили 10 миллиардов долларов, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца (10,2 миллиарда) за счет продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. Среднедневные чистые продажи также сократились на 6% и составили 455 миллионов долларов", - говорится в обзоре.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно января, также сообщает регулятор.
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами
8 апреля, 19:17
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыэкспортеры
 
 
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