https://1prime.ru/20250514/valyuta-857575857.html

Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле

Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле - 14.05.2025, ПРАЙМ

Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле

Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:12+0300

2025-05-14T19:12+0300

2025-05-14T19:12+0300

экономика

банк россии

финансы

экспортеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле составили 10 миллиардов долларов, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца (10,2 миллиарда) за счет продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. Среднедневные чистые продажи также сократились на 6% и составили 455 миллионов долларов", - говорится в обзоре. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно января, также сообщает регулятор.

https://1prime.ru/20250408/valyuta-856487828.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, экспортеры