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Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей

Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ

Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей

Чистые покупки валюты на биржевом и внебиржевом рынке физлицами в России в апреле составили 68,5 миллиарда рублей против покупок на 88,2 миллиарда в марте,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:30+0300

2025-05-14T19:30+0300

2025-05-14T19:30+0300

экономика

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финансы

банк россии

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты на биржевом и внебиржевом рынке физлицами в России в апреле составили 68,5 миллиарда рублей против покупок на 88,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках несколько снизился: в апреле он составил 68,5 миллиарда рублей, в марте – 88,2 миллиарда", - говорится в обзоре. На фоне укрепления рубля в первом квартале 2025 года наблюдался тренд на рост нетто-покупок по сравнению с последними месяцами 2024 года. Тем не менее темпы покупок были ниже, чем в предыдущие два года. Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты изменялись разнонаправленно: в среднем с марта по апрель по операциям с долларом они снизились с 2,99 до 2,73 рубля, соответственно, а по операциям с евро выросли с 2,90 до 3,17 рубля, соответственно. Различие в динамике происходило на фоне ослабления доллара США относительно евро на мировом и российском рынках.

https://1prime.ru/20250514/valyuta-857575857.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, валюта, финансы, банк россии