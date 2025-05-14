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Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей
Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей
Чистые покупки валюты на биржевом и внебиржевом рынке физлицами в России в апреле составили 68,5 миллиарда рублей против покупок на 88,2 миллиарда в марте,... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:30+0300
2025-05-14T19:30+0300
экономика
рынок
валюта
финансы
банк россии
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты на биржевом и внебиржевом рынке физлицами в России в апреле составили 68,5 миллиарда рублей против покупок на 88,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках несколько снизился: в апреле он составил 68,5 миллиарда рублей, в марте – 88,2 миллиарда", - говорится в обзоре. На фоне укрепления рубля в первом квартале 2025 года наблюдался тренд на рост нетто-покупок по сравнению с последними месяцами 2024 года. Тем не менее темпы покупок были ниже, чем в предыдущие два года. Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты изменялись разнонаправленно: в среднем с марта по апрель по операциям с долларом они снизились с 2,99 до 2,73 рубля, соответственно, а по операциям с евро выросли с 2,90 до 3,17 рубля, соответственно. Различие в динамике происходило на фоне ослабления доллара США относительно евро на мировом и российском рынках.
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рынок, валюта, финансы, банк россии
Экономика, Рынок, валюта, Финансы, Банк России
19:30 14.05.2025
 
Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей

ЦБ: покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд руб против 88,2 млрд в марте

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты на биржевом и внебиржевом рынке физлицами в России в апреле составили 68,5 миллиарда рублей против покупок на 88,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках несколько снизился: в апреле он составил 68,5 миллиарда рублей, в марте – 88,2 миллиарда", - говорится в обзоре.
На фоне укрепления рубля в первом квартале 2025 года наблюдался тренд на рост нетто-покупок по сравнению с последними месяцами 2024 года. Тем не менее темпы покупок были ниже, чем в предыдущие два года.
Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты изменялись разнонаправленно: в среднем с марта по апрель по операциям с долларом они снизились с 2,99 до 2,73 рубля, соответственно, а по операциям с евро выросли с 2,90 до 3,17 рубля, соответственно. Различие в динамике происходило на фоне ослабления доллара США относительно евро на мировом и российском рынках.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Чистые продажи валюты экспортерами РФ снизились до $10 млрд в апреле
19:12
 
ЭкономикаРыноквалютаФинансыБанк России
 
 
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