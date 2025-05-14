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Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции
Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции - 14.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:45+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано". "Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта. При этом он добавил, что не станет отказываться от такого шага ради "спасения множества жизней", несмотря на насыщенный график: "Завтра у нас всё расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду". -0-
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мировая экономика, общество , вашингтон, сша, турция, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
13:45 14.05.2025
 
Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции

Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Турции

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано".
"Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.
При этом он добавил, что не станет отказываться от такого шага ради "спасения множества жизней", несмотря на насыщенный график: "Завтра у нас всё расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду". -0-
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Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной, заявил Ушаков
13:28
 
Мировая экономикаОбществоВАШИНГТОНСШАТУРЦИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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