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Суд оштрафовал WhatsApp на 800 тысяч рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал WhatsApp на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на 800 тысяч рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал WhatsApp на 800 тысяч рублей
Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер WhatsApp за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:36+0300
2025-05-14T13:36+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер WhatsApp за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов. Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджер Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию.
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технологии, бизнес, россия, whatsapp, discord, amazon, москва
Происшествия, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, WhatsApp, Discord, Amazon, МОСКВА
13:36 14.05.2025
 
Суд оштрафовал WhatsApp на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за нарушение законодательства России на 800 тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Логотип мессенджера WhatsApp
 Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер WhatsApp за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов.
Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджер Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей
Вчера, 14:30
 
ПроисшествияТехнологииБизнесРОССИЯWhatsAppDiscordAmazonМОСКВА
 
 
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