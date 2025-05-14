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Юань на Мосбирже в начале дня торгуется около уровня закрытия вторника

Юань на Мосбирже в начале дня торгуется около уровня закрытия вторника - 14.05.2025, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже в начале дня торгуется около уровня закрытия вторника

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды стабилизируется около отметки 11,12 рубля - уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды стабилизируется около отметки 11,12 рубля - уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск почти не менялся к уровню закрытия предыдущего дня и составлял 11,12 рубля.

https://1prime.ru/20250513/yuan-857541007.html

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