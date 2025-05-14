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Курс юаня в среду стабилен
Курс юаня в среду стабилен - 14.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в среду стабилен
Курс рубля в середине дня незначительно меняется к уровню закрытия вторника против юаня, китайская валюта стабилизируется около отметки 11,1 рубля, следует из... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:57+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в середине дня незначительно меняется к уровню закрытия вторника против юаня, китайская валюта стабилизируется около отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.50 мск повышался на 1 копейку (на 0,1%), до 11,13 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,07-11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,86 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,265 против 7,205 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,17 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в среду демонстрирует разнонаправленную динамику против рубля с незначительными колебаниями: китайская валюта торгуется в узком коридоре в районе уровня 11,1 рубля. "Российский рубль продолжает демонстрировать устойчивость. Сохраняется перевес предложения валюты над спросом, импорт остается относительно слабым, а высокие процентные ставки продолжают удерживать привлекательность рублевых активов", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,30% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,21% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.49 мск снижалась на 1%, до 66 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Усилившиеся ожидания скорой деэскалации вокруг Украины ограничивают негатив от снизившихся объемов чистых продаж валюты Центробанком РФ в рамках работы с ФНБ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом у курса остаются перспективы вернуться выше уровня 11,20 рубля за юань, особенно если развитие геополитической ситуации все же разочарует инвесторов", - добавляет он. Поступления экспортной выручки в мае, вероятно, останутся высокими, и заметный рост курса доллара к рублю возможен только ближе к началу лета, когда экспорт уменьшится из-за апрельского падения цен на нефть, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
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рынок, торги, рф, москва, сша, наталья ващелюк, фнб, ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, РФ, МОСКВА, США, Наталья Ващелюк, ФНБ, УК "Первая"
Курс юаня в среду стабилен
Курс юаня в середине дня незначительно меняется к уровню закрытия вторника - 11,1 рубля
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в середине дня незначительно меняется к уровню закрытия вторника против юаня, китайская валюта стабилизируется около отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.50 мск повышался на 1 копейку (на 0,1%), до 11,13 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,07-11,15 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,86 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,265 против 7,205 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,17 рубля.
Юань в среду демонстрирует разнонаправленную динамику против рубля с незначительными колебаниями: китайская валюта торгуется в узком коридоре в районе уровня 11,1 рубля.
"Российский рубль продолжает демонстрировать устойчивость. Сохраняется перевес предложения валюты над спросом, импорт остается относительно слабым, а высокие процентные ставки продолжают удерживать привлекательность рублевых активов", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,30% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,21% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.49 мск снижалась на 1%, до 66 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,6 пункта.
Усилившиеся ожидания скорой деэскалации вокруг Украины ограничивают негатив от снизившихся объемов чистых продаж валюты Центробанком РФ в рамках работы с ФНБ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом у курса остаются перспективы вернуться выше уровня 11,20 рубля за юань, особенно если развитие геополитической ситуации все же разочарует инвесторов", - добавляет он.
Поступления экспортной выручки в мае, вероятно, останутся высокими, и заметный рост курса доллара к рублю возможен только ближе к началу лета, когда экспорт уменьшится из-за апрельского падения цен на нефть, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже