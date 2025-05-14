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Курс рубля к юаню вырос

Курс рубля к юаню вырос - 14.05.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню вырос

Рубль к юаню на Московской бирже в среду продемонстрировал рост, следует из данных площадки. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:51+0300

2025-05-14T19:51+0300

2025-05-14T19:51+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже в среду продемонстрировал рост, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,06 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,59%, до 66,24 доллара за баррель. СТОЙКИЙ РУБЛЬ Юань снизился на 0,52%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,06–11,15 рубля. "В ожидании важных событий геополитического характера на российском валютном рынке наблюдается относительное затишье, а рубль удерживает позиции вблизи многомесячных максимумов. На биржевом рынке пара юань/рубль продолжила постепенное движение к отметке 11 рублей, которую в последний раз преодолевала во второй половине апреля, а до этого момента курс опускался ниже 11 рублей лишь в июне 2024 года", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "Рубль продолжил стойко удерживать позиции, юань на Мосбирже опускался ниже 11,1, доллар на межбанке курсировал чуть над 80. Сохраняется проблема превалирующего предложения инвалют над спросом", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Вносит свой вклад в уверенность рубля и геополитика – на рынке ждут прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, добавил эксперт. "Официальные курсы ЦБ РФ указали на ослабление рубля к евро, но на его укрепление к доллару. Выросшие цены на нефть и усилившиеся ожидания скорой деэскалации играют на стороне российской валюты",- добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Мощной опорой для рубля выступает ожидание поступления в четверг новостей геополитического порядка из Стамбула. Там должна состояться встреча Украины и России. Известно мало деталей, но ставки на этот диалог очень высокие", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ Если новости с переговоров в Стамбуле разочаруют рынок, курс юаня к рублю вернется на уровни выше 11,2 рубля за юань, считает Григорьев. Если переговоры пройдут успешно, планка 80 рублей за доллар не устоит, юань в свою очередь может на время отойти под отметку 11 рублей, а отсутствие конкретных результатов, напротив, может вынудить рубль к отступлению, считает Шепелев. "Таким образом, волатильность на новостном фоне в ближайшее время может быть повышенной, возможные краткосрочные диапазоны – 10,9-11,2 за юань, 79-82 рубля за доллар", - заключил эксперт.

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рынок, украина, ик "велес капитал", "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал, юрий кравченко, юань, рубль, курсы валют