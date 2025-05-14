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"Он клялся". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Зеленского

"Он клялся". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Зеленского - 14.05.2025, ПРАЙМ

"Он клялся". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался в готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале итальянского... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:45+0300

2025-05-14T10:45+0300

2025-05-14T10:45+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский признался в готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano."Зеленский признал, что ему придется иметь дело с Путиным. Это шаг вперед, ведь три года он клялся, что этого никогда не произойдет", — сказано в публикации.Авторы статьи также отметили, что предстоящие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле сдвинут баланс сил не в пользу украинской стороны.Ранее российский лидер выступил с предложением к Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая.

https://1prime.ru/20250513/zelenskiy--857534288.html

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