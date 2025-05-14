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"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам - 14.05.2025, ПРАЙМ
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"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам
"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам
Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:54+0300
2025-05-14T11:54+0300
политика
россия
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в социальной сети Х написал журналист Чей Боуз."Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.Ранее украинский лидер положительно ответил на предложение президента России о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но считает, что у нынешние политики в Киеве проявляют недоговороспособность.
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украина
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россия, украина, запад, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
11:54 14.05.2025
 
"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам

Журналист Боуз: Зеленский потребовал встречи с Путиным, несмотря на свой запрет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в социальной сети Х написал журналист Чей Боуз.
"Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.
Ранее украинский лидер положительно ответил на предложение президента России о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но считает, что у нынешние политики в Киеве проявляют недоговороспособность.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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