https://1prime.ru/20250514/zelenskiy-857553563.html

"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам

"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам - 14.05.2025, ПРАЙМ

"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам

Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:54+0300

2025-05-14T11:54+0300

2025-05-14T11:54+0300

политика

россия

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в социальной сети Х написал журналист Чей Боуз."Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.Ранее украинский лидер положительно ответил на предложение президента России о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но считает, что у нынешние политики в Киеве проявляют недоговороспособность.

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россия, украина, запад, владимир зеленский