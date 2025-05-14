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"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам
"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам
Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:54+0300
2025-05-14T11:54+0300
2025-05-14T11:54+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в социальной сети Х написал журналист Чей Боуз."Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.Ранее украинский лидер положительно ответил на предложение президента России о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но считает, что у нынешние политики в Киеве проявляют недоговороспособность.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Сам себе запретил". На Западе высмеяли требование Зеленского к переговорам
Журналист Боуз: Зеленский потребовал встречи с Путиным, несмотря на свой запрет
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, заявив, что он готов к переговорам с Путиным, которые он сам себе запретил. Об этом в социальной сети Х написал
журналист Чей Боуз.
"Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.
Ранее украинский лидер положительно ответил на предложение президента России о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но считает, что у нынешние политики в Киеве проявляют недоговороспособность.
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