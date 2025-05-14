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Зеленскому не простят срыва переговоров в Стамбуле, заявила Ковитиди

Зеленскому не простят срыва переговоров в Стамбуле, заявила Ковитиди - 14.05.2025, ПРАЙМ

Зеленскому не простят срыва переговоров в Стамбуле, заявила Ковитиди

Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:45+0300

2025-05-14T15:45+0300

2025-05-14T15:45+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Мирная инициатива президента России Владимира Путина о проведении с Украиной прямых мирных переговоров без каких-либо условий нашла широкую мировую поддержку. Теперь мяч на стороне Украины. Мир внимательно наблюдает, чем ответит Киев. Срыв переговоров Зеленскому уже не простят. Есть все основания полагать, что переговоры 15 мая начнутся. Насколько они будут конструктивны, покажет время", - сказала Ковитиди. При этом она не исключила "провокационных домашних заготовок" с украинской стороны. "Несомненно, последующая позиция США по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Зеленский, будет ли он выдвигать условия, провоцировать ситуацию, срывая тем самым мирные переговоры, для реализации которых было достаточно много сделано, в том числе президентом США Трампом, либо услышит голос разума и пойдет на прекращение конфликта", - считает эксперт.

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украина, сша, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп