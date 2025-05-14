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Почти 70% женщин в России предпочитают петь в одиночестве, показал опрос

Почти 70% женщин в России предпочитают петь в одиночестве, показал опрос - 14.05.2025, ПРАЙМ

Почти 70% женщин в России предпочитают петь в одиночестве, показал опрос

Почти 70% женщин в России предпочитают петь в одиночестве, среди мужчин таких любителей меньше, при этом среди них больше распространена игра на музыкальных... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T05:36+0300

2025-05-14T05:36+0300

2025-05-14T05:36+0300

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общество

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Почти 70% женщин в России предпочитают петь в одиночестве, среди мужчин таких любителей меньше, при этом среди них больше распространена игра на музыкальных инструментах на любительском уровне, говорится в исследовании музыкальной школы Guitardo, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Мужчины и женщины по-разному воспринимают музыку и ее роль в жизни... Как оказалось, большинство женщин любят петь в одиночестве — в этом признались 67% опрошенных против 57% мужчин. При этом почти половина мужчин (43%) заявили, что умеют на любительском уровне играть на музыкальном инструменте, а среди женщин таких оказалась всего четверть (23%). Зато женщины чаще говорили о желании научиться: 33% мечтают играть, 28% — петь... Совсем не интересуются музыкой 14% мужчин и только 5% женщин", - сказано в исследовании. Самым популярным инструментом и у женщин, и у мужчин стала гитара. Дальше предпочтения разнятся: мужчины предпочитают духовые инструменты, тогда как женщины выбирают фортепиано и скрипку. Большинство мужчин ценят в музыке глубокий звук, насыщенные басы и выразительные инструменты. Тогда как женщины чаще всего ценят в музыке мелодичность и лирику. Утверждение, что музыкальные вкусы зависят от пола, поддерживают 43% мужчин и лишь 28% женщин. Среди других факторов, влияющих на предпочтения, респонденты назвали вкусы поколения, ближайшее окружение, а также детский опыт, полученный через игрушки, мультфильмы и рекламные образы. "Исследование показало: музыкальные предпочтения мужчин и женщин, действительно, различаются. Женщины тяготеют к эмоциям и выразительности, мужчины — к звуку и технике. Эти различия отчасти подтверждают стереотипы, но не сводятся к ним. Возраст, социальный контекст и детские впечатления оказывают не меньшее влияние. Общество все чаще выбирает инклюзивность и свободу самовыражения. Возможно, в будущем музыка станет не отражением различий, а языком, который объединяет, сохраняя индивидуальность каждого", - отметили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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