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Адвокат назвала граждан, которых не накажут за просрочку оплаты ЖКУ
Адвокат назвала граждан, которых не накажут за просрочку оплаты ЖКУ - 14.05.2025, ПРАЙМ
Адвокат назвала граждан, которых не накажут за просрочку оплаты ЖКУ
Каждый собственник жилья обязан ежемесячно оплачивать коммунальные услуги до десятого числа месяца, следующего за истекшим. Пени начисляются с 31-го дня... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T02:02+0300
2025-05-14T02:02+0300
2025-05-14T02:02+0300
жку
оплата жку
финансы
общество
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Каждый собственник жилья обязан ежемесячно оплачивать коммунальные услуги до десятого числа месяца, следующего за истекшим. Пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Но в ряде случаев собственник не обязан оплачивать пени, даже если они были начислены, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Юлия Чумак.По ее словам, от начисления пеней в случае, если за жилое помещение и коммунальные услуги заплатили не в срок и/или не полностью, освобождены:Как объясняет адвокат, право на освобождение от начисления пеней возникает у заявителей в отношении жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, государственного или муниципального жилищного фонда, а также в отношении жилых помещений, в которых заявители зарегистрированы по месту жительства.При этом, как указывает эксперт, закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготной категории граждан. Воспользоваться мерой поддержки можно только по одному помещению по выбору гражданина.Адвокат напомнила также о сроке исковой давности, который распространяется на взыскание просроченных коммунальных платежей и пеней.Если срок исковой давности в отношении имеющейся задолженности истек, то он также истек и в отношении начисленных пеней, утверждает эксперт."Если на момент обращения в суд прошло три года со дня начала просрочки, то вы можете заявить ходатайство об истечении срока исковой давности. Суд откажет в удовлетворении требований, даже если задолженность будет документально подтверждена - ст. 196 Гражданского кодекса РФ это позволяет соблюсти баланс интересов между коммунальными организациями и потребителями", - поясняет Чумак.
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жку, оплата жку, финансы, общество
ЖКУ, оплата ЖКУ, Финансы, Общество
Адвокат назвала граждан, которых не накажут за просрочку оплаты ЖКУ
Адвокат Чумак: платить пени за просрочку оплаты ЖКУ должны не все
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Каждый собственник жилья обязан ежемесячно оплачивать коммунальные услуги до десятого числа месяца, следующего за истекшим. Пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Но в ряде случаев собственник не обязан оплачивать пени, даже если они были начислены, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Юлия Чумак.
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По ее словам, от начисления пеней в случае, если за жилое помещение и коммунальные услуги заплатили не в срок и/или не полностью, освобождены:
1.все мобилизованные на время их военной службы;
2.на период участия в СВО те, кто проходит службу в Вооруженных Силах РФ;
3.те, у кого заключен контракт о добровольном содействии Вооруженным Силам РФ во время мобилизации (на период действия контракта);
4.лица, проходящие службу в пограничных органах ФСБ и выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ;
5.члены семей, совместно проживающие с вышеуказанной категорией граждан: супруг (супруга); дети; родители; другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы.
Как объясняет адвокат, право на освобождение от начисления пеней возникает у заявителей в отношении жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, государственного или муниципального жилищного фонда, а также в отношении жилых помещений, в которых заявители зарегистрированы по месту жительства.
При этом, как указывает эксперт, закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготной категории граждан. Воспользоваться мерой поддержки можно только по одному помещению по выбору гражданина.
Адвокат напомнила также о сроке исковой давности, который распространяется на взыскание просроченных коммунальных платежей и пеней.
Если срок исковой давности в отношении имеющейся задолженности истек, то он также истек и в отношении начисленных пеней, утверждает эксперт.
"Если на момент обращения в суд прошло три года со дня начала просрочки, то вы можете заявить ходатайство об истечении срока исковой давности. Суд откажет в удовлетворении требований, даже если задолженность будет документально подтверждена - ст. 196 Гражданского кодекса РФ это позволяет соблюсти баланс интересов между коммунальными организациями и потребителями", - поясняет Чумак.