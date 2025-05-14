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Цена на золото снижается после роста накануне
Цена на золото снижается после роста накануне - 14.05.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается после роста накануне
Стоимость золота снижается в среду утром после роста по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T08:38+0300
2025-05-14T08:38+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром после роста по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 19,36 доллара, или на 0,6%, до 3 228,44 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов предыдущего дня котировки драгоценного металла поднялись на 0,94%. Июльский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,03% - до 32,76 доллара за унцию. Во вторник были опубликованы данные по инфляции в США. Потребительские цены в стране по итогам апреля замедлили рост до 2,3% с 2,4% в марте. Прогнозировалось сохранение годовой инфляции на уровне предыдущего месяца. Данные по экономике страны оказывают влияние на курс доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют. Мировые рынки также следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть свой рынок для американских товаров, при этом стороны продолжают работу над деталями соглашения. В случае снижения геополитических рисков или неопределенности вокруг мировой экономики спрос на надежные активы, в том числе золото, снижается.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Comex
Цена на золото снижается после роста накануне
Стоимость золота снижается после роста по итогам предыдущего торгового дня
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром после роста по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 19,36 доллара, или на 0,6%, до 3 228,44 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов предыдущего дня котировки драгоценного металла поднялись на 0,94%.
Июльский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,03% - до 32,76 доллара за унцию.
Во вторник были опубликованы данные по инфляции в США. Потребительские цены в стране по итогам апреля замедлили рост до 2,3% с 2,4% в марте. Прогнозировалось сохранение годовой инфляции на уровне предыдущего месяца. Данные по экономике страны оказывают влияние на курс доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
Мировые рынки также следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть свой рынок для американских товаров, при этом стороны продолжают работу над деталями соглашения. В случае снижения геополитических рисков или неопределенности вокруг мировой экономики спрос на надежные активы, в том числе золото, снижается.
Цена на золото вновь растет