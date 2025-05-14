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Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию - 14.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-14T15:53+0300

2025-05-14T15:57+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 51,5 доллара, или на 1,59%, до 3 196,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,01% - до 32,435 доллара за унцию.

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золото