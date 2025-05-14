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Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/zoloto-857574826.html
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов - 14.05.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов
Стоимость золота в среду вечером ускорила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером ускорила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 62,21 доллара, или на 1,92% - до 3 185,59 доллара за тройскую унцию. Днем драгоценный металл дешевел примерно на 1%. Июльский фьючерс на серебро на 17.59 мск дешевел на 2,29% - до 32,343 доллара за унцию. Трейдеры продолжают оценивать итоги торговых переговоров между США и Китаем. Аналитики отмечают, что договоренности двух стран о взаимном снижении импортных пошлин ослабили опасения рынков за перспективы мировой экономики и снизили спрос на золото. "Ставки пошлин между США и Китаем оказались существенно ниже, что ослабило опасения инвесторов относительно рисков роста (экономики - ред.), связанных с торговлей. Капитал, вероятно, перетекает из оборонительного сектора и золота", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Global X ETFs в Сиднее Джастин Лин (Justin Lin).
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рынок, китай, сша, золото, фьючерсы на золото
Экономика, Рынок, КИТАЙ, США, золото, фьючерсы на золото
18:07 14.05.2025 (обновлено: 18:52 14.05.2025)
 
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов

Цена на золото вечером ускорила снижение до 2%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером ускорила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 62,21 доллара, или на 1,92% - до 3 185,59 доллара за тройскую унцию. Днем драгоценный металл дешевел примерно на 1%. Июльский фьючерс на серебро на 17.59 мск дешевел на 2,29% - до 32,343 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают оценивать итоги торговых переговоров между США и Китаем. Аналитики отмечают, что договоренности двух стран о взаимном снижении импортных пошлин ослабили опасения рынков за перспективы мировой экономики и снизили спрос на золото.
"Ставки пошлин между США и Китаем оказались существенно ниже, что ослабило опасения инвесторов относительно рисков роста (экономики - ред.), связанных с торговлей. Капитал, вероятно, перетекает из оборонительного сектора и золота", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Global X ETFs в Сиднее Джастин Лин (Justin Lin).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию
15:53
 
ЭкономикаРынокКИТАЙСШАзолотофьючерсы на золото
 
 
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