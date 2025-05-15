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Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла в 1,6 раза - 15.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250515/alibaba--857599846.html
Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла в 1,6 раза - 15.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на акционеров, по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выросла в 1,6... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:08+0300
2025-05-15T13:08+0300
экономика
бизнес
финансы
китай
джек ма
alibaba
aliexpress
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на акционеров, по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выросла в 1,6 раза в годовом выражении и составила 129,47 миллиарда юаней, или 17,84 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию по итогам отчетного периода увеличилась до 6,7 юаня (0,92 доллара) с 3,91 юаня (0,54 доллара) годом ранее. Выручка Alibaba увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 996,347 миллиарда юаней, или 137,3 миллиарда долларов. При этом по итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, подскочила в 3,8 раза, до 12,382 миллиарда юаней, или 1,706 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию поднялась до 0,65 юаня (0,09 доллара) с 0,16 юаня (0,02 доллара) год назад. Выручка в четвертом квартале увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), прогноз составлял 237,24 миллиарда юаней. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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бизнес, финансы, китай, джек ма, alibaba, aliexpress, taobao
Экономика, Бизнес, Финансы, КИТАЙ, Джек Ма, Alibaba, AliExpress, Taobao
13:08 15.05.2025
 
Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла в 1,6 раза - до $129,47 млрд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на акционеров, по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выросла в 1,6 раза в годовом выражении и составила 129,47 миллиарда юаней, или 17,84 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию по итогам отчетного периода увеличилась до 6,7 юаня (0,92 доллара) с 3,91 юаня (0,54 доллара) годом ранее. Выручка Alibaba увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 996,347 миллиарда юаней, или 137,3 миллиарда долларов.
При этом по итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, подскочила в 3,8 раза, до 12,382 миллиарда юаней, или 1,706 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию поднялась до 0,65 юаня (0,09 доллара) с 0,16 юаня (0,02 доллара) год назад.
Выручка в четвертом квартале увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), прогноз составлял 237,24 миллиарда юаней.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
%Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае
24 февраля, 07:44
 
ЭкономикаБизнесФинансыКИТАЙДжек МаAlibabaAliExpressTaobao
 
 
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