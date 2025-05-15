https://1prime.ru/20250515/analitik-857583769.html
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы - 15.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы
Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T06:16+0300
2025-05-15T06:16+0300
2025-05-15T06:16+0300
промышленность
экономика
россия
москва
de beers
"бкс мир инвестиций"
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857583769.jpg?1747278993
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев.
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, написало накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Предоставление скидок нарушает давно устоявшуюся политику price-over-volume, то есть ранее при кризисах "Алроса" и De Beers держали цены, сокращая объемы, и несет риски для цен на алмазы в целом", - рассказал о последствиях данных действий корпорации Алиев.
В последнее время индексы цен на алмазы стабилизировались вблизи низких уровней, показав с начала года даже небольшой рост в 1%. "Однако действия De Beers могут вновь привести к началу снижения стоимости камней на рынке", - уточнил эксперт.
По его словам, размер скидок на будущее очень трудно спрогнозировать, но это будет зависеть от того, как быстро De Beers и ее материнская компания Anglo American хочет распродать запасы.
За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11%, до 94,62 доллара за карат - 14 мая прошлого года индекс равнялся 106,2 доллара. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40,3%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, москва, de beers, "бкс мир инвестиций", алроса
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, De Beers, "БКС Мир инвестиций", Алроса
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы
Аналитик Алиев: предоставление скидок De Beers может привести к снижению цен на алмазы
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев.
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, написало накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Предоставление скидок нарушает давно устоявшуюся политику price-over-volume, то есть ранее при кризисах "Алроса" и De Beers держали цены, сокращая объемы, и несет риски для цен на алмазы в целом", - рассказал о последствиях данных действий корпорации Алиев.
В последнее время индексы цен на алмазы стабилизировались вблизи низких уровней, показав с начала года даже небольшой рост в 1%. "Однако действия De Beers могут вновь привести к началу снижения стоимости камней на рынке", - уточнил эксперт.
По его словам, размер скидок на будущее очень трудно спрогнозировать, но это будет зависеть от того, как быстро De Beers и ее материнская компания Anglo American хочет распродать запасы.
За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11%, до 94,62 доллара за карат - 14 мая прошлого года индекс равнялся 106,2 доллара. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40,3%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара.