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Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы - 15.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы
Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T06:16+0300
2025-05-15T06:16+0300
промышленность
экономика
россия
москва
de beers
"бкс мир инвестиций"
алроса
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, написало накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Предоставление скидок нарушает давно устоявшуюся политику price-over-volume, то есть ранее при кризисах "Алроса" и De Beers держали цены, сокращая объемы, и несет риски для цен на алмазы в целом", - рассказал о последствиях данных действий корпорации Алиев. В последнее время индексы цен на алмазы стабилизировались вблизи низких уровней, показав с начала года даже небольшой рост в 1%. "Однако действия De Beers могут вновь привести к началу снижения стоимости камней на рынке", - уточнил эксперт. По его словам, размер скидок на будущее очень трудно спрогнозировать, но это будет зависеть от того, как быстро De Beers и ее материнская компания Anglo American хочет распродать запасы. За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11%, до 94,62 доллара за карат - 14 мая прошлого года индекс равнялся 106,2 доллара. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40,3%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара.
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промышленность, россия, москва, de beers, "бкс мир инвестиций", алроса
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, De Beers, "БКС Мир инвестиций", Алроса
06:16 15.05.2025
 
Аналитик рассказал о последствиях скидок De Beers на алмазы

Аналитик Алиев: предоставление скидок De Beers может привести к снижению цен на алмазы

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев.
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, написало накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Предоставление скидок нарушает давно устоявшуюся политику price-over-volume, то есть ранее при кризисах "Алроса" и De Beers держали цены, сокращая объемы, и несет риски для цен на алмазы в целом", - рассказал о последствиях данных действий корпорации Алиев.
В последнее время индексы цен на алмазы стабилизировались вблизи низких уровней, показав с начала года даже небольшой рост в 1%. "Однако действия De Beers могут вновь привести к началу снижения стоимости камней на рынке", - уточнил эксперт.
По его словам, размер скидок на будущее очень трудно спрогнозировать, но это будет зависеть от того, как быстро De Beers и ее материнская компания Anglo American хочет распродать запасы.
За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11%, до 94,62 доллара за карат - 14 мая прошлого года индекс равнялся 106,2 доллара. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40,3%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯМОСКВАDe Beers"БКС Мир инвестиций"Алроса
 
 
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