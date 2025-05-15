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Трамп призвал Apple прекратить строительство заводов компании в Индии
Трамп призвал Apple прекратить строительство заводов компании в Индии - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Apple прекратить строительство заводов компании в Индии
Президент США Дональд Трамп обратился к руководителю корпорации Apple Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:43+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обратился к руководителю корпорации Apple Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления американского лидера, сделанные в ходе государственного визита в Катар. "Вчера у меня возникла небольшая проблема с Тимом Куком... Он строит (заводы - ред.) по всей Индии. Я не хочу, чтобы Вы строили в Индии", - приводит Bloomberg слова Трампа. Также в публикации отмечается, что, подводя итоги разговора с Куком, американский лидер заявил, что Apple начнет "наращивание производства в США". Кроме того, Трамп пояснил, что в Индии одни из самых высоких тарифных барьеров в мире, и продавать американские товары в самой густонаселенной стране планеты очень сложно. Однако он отметил, что Индия сделала предложение о снижении тарифов на американские товары, поскольку стремится достичь договоренности с Вашингтоном по импортным пошлинам. Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок в США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Как указывают источники, знакомые с цепочками поставок Apple, инфраструктура и технические возможности в стране позволяют массово производить самые прибыльные модели смартфонов компании Pro и Pro Max, однако не на таком уровне, какой обеспечен на производстве в Китае.
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бизнес, мировая экономика, индия, сша, дональд трамп, apple
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Apple
Трамп призвал Apple прекратить строительство заводов компании в Индии
Трамп призвал главу Apple Кука прекратить строительство заводов компании в Индии
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обратился к руководителю корпорации Apple Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления американского лидера, сделанные в ходе государственного визита в Катар.
"Вчера у меня возникла небольшая проблема с Тимом Куком... Он строит (заводы - ред.) по всей Индии. Я не хочу, чтобы Вы строили в Индии", - приводит Bloomberg слова Трампа.
Также в публикации отмечается, что, подводя итоги разговора с Куком, американский лидер заявил, что Apple начнет "наращивание производства в США".
Кроме того, Трамп пояснил, что в Индии одни из самых высоких тарифных барьеров в мире, и продавать американские товары в самой густонаселенной стране планеты очень сложно. Однако он отметил, что Индия сделала предложение о снижении тарифов на американские товары, поскольку стремится достичь договоренности с Вашингтоном по импортным пошлинам.
Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок в США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Как указывают источники, знакомые с цепочками поставок Apple, инфраструктура и технические возможности в стране позволяют массово производить самые прибыльные модели смартфонов компании Pro и Pro Max, однако не на таком уровне, какой обеспечен на производстве в Китае.
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