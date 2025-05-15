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Средний размер вклада физлица в России с начала года вырос на 7%

Средний размер вклада физлица в России с начала года вырос на 7% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Средний размер вклада физлица в России с начала года вырос на 7%

Средний размер вклада физического лица в России с начала года увеличился на 7% - до 413 тысяч рублей по состоянию на 1 апреля, сообщило Агентство по страхованию | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:37+0300

2025-05-15T17:37+0300

2025-05-15T17:37+0300

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агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Средний размер вклада физического лица в России с начала года увеличился на 7% - до 413 тысяч рублей по состоянию на 1 апреля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер вклада физического лица вырос до 413 тысяч рублей. С начала 2025 года прирост составил 7% (или 27 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о среднем размере размещенных в одном банке денежных средствах без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тысячи рублей. Госкорпорация сообщила также, общая сумма подлежащих страхованию денежных средств, размещенных в банках на счетах и вкладах по состоянию на 1 апреля 2025 года составила 75,9 триллиона рублей, увеличившись за первый квартал на 0,6%. В том числе вклады населения выросли с начала года на 1,3% - до 57,4 триллиона рублей, средства на счетах эскроу на 2,2% - до 6,3 триллиона рублей. Быстрее всего в первом квартале росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 5,6% по сумме и количеству вкладчиков. Доля вкладов населения в иностранной валюте по итогам первого квартала снизилась с 6,8 до 5,6%, что обусловлено как укреплением курса рубля к основным иностранным валютам, так и сокращением объема вкладов в иностранной валюте в пересчете по обменному курсу. За время работы АСВ выплатило по 556 страховым случаям в банках 2,1 триллиона рублей обратившимся за страховым возмещением 4,4 миллиона вкладчиков, добавляется в сообщении.

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финансы, банки, россия, москва, агентство по страхованию вкладов