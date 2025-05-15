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Фондовые индексы АТР в основном снижаются

Фондовые индексы АТР в основном снижаются - 15.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42%, до 3 389,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1 991,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,16%, до 23 602 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,58%, до 2 625,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,25%, до 8 300,7 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,93%, до 37 775 пунктов. Падение стоимости китайских акций в четверг смягчает их рост в начале недели, когда на динамику повлияло улучшение отношений между США и Китаем, комментирует аналитик по Китаю Julius Baer Ричард Тан (Richard Tang) агентству Блумберг. "Мы полагаем, что рынок оценил определенную степень деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. Ожидается, что рынку Китая может понадобиться больше времени, чтобы с текущего уровня достичь или превысить максимум марта", - цитирует его агентство. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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рынок, торги, акции, китай, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi