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Фондовые индексы АТР в основном снижаются - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250515/atr-857584862.html
Фондовые индексы АТР в основном снижаются
Фондовые индексы АТР в основном снижаются - 15.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42%, до 3 389,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1 991,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,16%, до 23 602 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,58%, до 2 625,23 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,25%, до 8 300,7 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,93%, до 37 775 пунктов. Падение стоимости китайских акций в четверг смягчает их рост в начале недели, когда на динамику повлияло улучшение отношений между США и Китаем, комментирует аналитик по Китаю Julius Baer Ричард Тан (Richard Tang) агентству Блумберг. "Мы полагаем, что рынок оценил определенную степень деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. Ожидается, что рынку Китая может понадобиться больше времени, чтобы с текущего уровня достичь или превысить максимум марта", - цитирует его агентство. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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рынок, торги, акции, китай, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Акции, КИТАЙ, США, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:17 15.05.2025 (обновлено: 08:18 15.05.2025)
 
Фондовые индексы АТР в основном снижаются

Биржи АТР в четверг торгуются преимущественно в минусе

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42%, до 3 389,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1 991,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,16%, до 23 602 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,58%, до 2 625,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,25%, до 8 300,7 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,93%, до 37 775 пунктов.
Падение стоимости китайских акций в четверг смягчает их рост в начале недели, когда на динамику повлияло улучшение отношений между США и Китаем, комментирует аналитик по Китаю Julius Baer Ричард Тан (Richard Tang) агентству Блумберг.
"Мы полагаем, что рынок оценил определенную степень деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. Ожидается, что рынку Китая может понадобиться больше времени, чтобы с текущего уровня достичь или превысить максимум марта", - цитирует его агентство.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли
Вчера, 14:11
 
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