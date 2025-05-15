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Фондовые индексы АТР в четверг в основном снизились

Фондовые индексы АТР в четверг в основном снизились - 15.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в четверг в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно уменьшились, вырос лишь австралийский S&P/ASX 200, свидетельствуют... | 15.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-15T13:01+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно уменьшились, вырос лишь австралийский S&P/ASX 200, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,68%, до 3 380,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,37%, до 1 982,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,79%, до 23 453,16 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,73%, до 2 621,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,22%, до 8 297,5 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,98%, до 37 755,51 пункта. Предыдущие три торговые сессии индексы в основном росли на фоне позитивных ожиданий по торговле. В понедельник после того, как часть рынков АТР уже была закрыта, было объявлено о договоренности по пошлинам между Китаем и США, что поддержало мировые фондовые рынки. "Взять небольшую передышку – вполне нормально для рынка. Благодаря прибыли и торговой сделке между США и Китаем, а также недавней волне объявлений о сделках, мы видим, что уверенность вернулась", - сказала агентству Блумберг старший портфельный менеджер AL Dhabi Capital Рашми Гарг (Rashmi Garg). Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, безработица в Австралии в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 4,1%. Число занятых при этом выросло на 89 тысяч, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250515/atr-857584862.html

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi