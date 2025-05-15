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Счетная палата усилила цифровизацию аудита - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250515/audit-857612729.html
Счетная палата усилила цифровизацию аудита
Счетная палата усилила цифровизацию аудита - 15.05.2025, ПРАЙМ
Счетная палата усилила цифровизацию аудита
Счетная палата РФ усилила цифровизацию аудита, уже работает единая цифровая платформа госаудита, ведомство уточняет информацию министерств и ведомств, так как... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:21+0300
2025-05-15T17:21+0300
экономика
финансы
казань
владимир путин
счетная палата
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ усилила цифровизацию аудита, уже работает единая цифровая платформа госаудита, ведомство уточняет информацию министерств и ведомств, так как они предоставляют не всегда точные данные, сообщила аудитор Светлана Орлова. "С приходом Бориса Юрьевича (Ковальчука, глава Счетной палаты - ред.) мы усилили цифровизацию и обучили весь инспекторский состав... Полностью заново планировали проверки. У нас целостная система. Это же не только нацпроекты. Доходы, расходы... У нас сейчас на связи все контрольно-счетные органы России. Они все подключены к информационной базе Счетной палаты. Помимо этого, мы как орган контроля работаем с финансовой разведкой, с Казначейством, получаем от них информацию", - сказала Орлова на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы не просто в приоритет поставили то, что касается цифровизации нашей аудиторской деятельности, мы утвердили целую трансформацию Счетной палаты, у нас целая большая программа. Мы готовы делиться", - подчеркнула Орлова. В ведомстве работает единая цифровая платформа государственного аудита, рассказала аудитор. "Мы, естественно, понимаем то, что касается рисково-ориентированного подхода, и, конечно, мы загружаем эту информацию в облако. Но не стесняясь скажу, мы сегодня перепроверяем всю информацию министерств и ведомств. Немножко подвирают, не всегда точные данные, мягко скажу", - сказала Орлова. "Когда Борис Юрьевич доложит по нацпроектам, мы уже видим эту картину по цифрам, по фактам, по анализу, по сдаче объектов. И, конечно, все, что касается нашей платформы, мы открыты, мы готовы обмениваться", - подчеркнула аудитор. В феврале заместитель председателя ведомства Галина Изотова сообщала, что Счетная палата России в апреле-мае текущего года доложит президенту Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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финансы, казань, владимир путин, счетная палата
Экономика, Финансы, КАЗАНЬ, Владимир Путин, Счетная палата
17:21 15.05.2025
 
Счетная палата усилила цифровизацию аудита

Аудитор Орлова: Счетная палата усилила цифровизацию аудита

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк%Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
%Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ усилила цифровизацию аудита, уже работает единая цифровая платформа госаудита, ведомство уточняет информацию министерств и ведомств, так как они предоставляют не всегда точные данные, сообщила аудитор Светлана Орлова.
"С приходом Бориса Юрьевича (Ковальчука, глава Счетной палаты - ред.) мы усилили цифровизацию и обучили весь инспекторский состав... Полностью заново планировали проверки. У нас целостная система. Это же не только нацпроекты. Доходы, расходы... У нас сейчас на связи все контрольно-счетные органы России. Они все подключены к информационной базе Счетной палаты. Помимо этого, мы как орган контроля работаем с финансовой разведкой, с Казначейством, получаем от них информацию", - сказала Орлова на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Мы не просто в приоритет поставили то, что касается цифровизации нашей аудиторской деятельности, мы утвердили целую трансформацию Счетной палаты, у нас целая большая программа. Мы готовы делиться", - подчеркнула Орлова.
В ведомстве работает единая цифровая платформа государственного аудита, рассказала аудитор. "Мы, естественно, понимаем то, что касается рисково-ориентированного подхода, и, конечно, мы загружаем эту информацию в облако. Но не стесняясь скажу, мы сегодня перепроверяем всю информацию министерств и ведомств. Немножко подвирают, не всегда точные данные, мягко скажу", - сказала Орлова.
"Когда Борис Юрьевич доложит по нацпроектам, мы уже видим эту картину по цифрам, по фактам, по анализу, по сдаче объектов. И, конечно, все, что касается нашей платформы, мы открыты, мы готовы обмениваться", - подчеркнула аудитор.
В феврале заместитель председателя ведомства Галина Изотова сообщала, что Счетная палата России в апреле-мае текущего года доложит президенту Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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