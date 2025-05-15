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Т-Банк запустит халяльный брокерский счет
Т-Банк запустит халяльный брокерский счет - 15.05.2025, ПРАЙМ
Т-Банк запустит халяльный брокерский счет
Т-Банк запускает новый продукт экосистемы исламского банкинга - халяльный брокерский счет, разработанный полностью с учетом исламской этики, сообщили в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:24+0300
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Т-Банк запускает новый продукт экосистемы исламского банкинга - халяльный брокерский счет, разработанный полностью с учетом исламской этики, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Т-Банк запускает новый продукт экосистемы исламского банкинга - халяльный брокерский счет, разработанный полностью с учетом исламской этики. Теперь мусульмане смогут открыть брокерский счет, на котором для покупки будут доступны только халяльные инвестинструменты", - говорится в сообщении банка. Новый продукт был представлен в рамках XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Уточняется, что ранее для проверки халяльности акций клиентам необходимо было дополнительно скачать специальное платное приложение. С помощью бесплатного сервиса халяльных инвестиций Т-Банк упростил клиентский путь: брокер сам отфильтровал все бумаги и проверил их на соответствие нормам исламского права. Сервис разработан по международным стандартам AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) и одобрен Духовным управлением мусульман Чеченской Республики, а также Советом улемов Духовного управления мусульман Татарстана. "Не соответствующие нормам ислама инструменты, например, опционы, фьючерсы, облигации и привилегированные акции, будут недоступны для покупки. На халяльном брокерском счете инвесторы увидят полку с халяльными акциями: компании-эмитенты этих акций предварительно прошли скрининг на соответствие исламской этике", - поясняют в Т-Банке. Оформить халяльный брокерский счет можно и на стенде Т-Банка на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum". У посетителей форума также есть возможность открыть исламскую дебетовую карту Т-Банка и сразу же воспользоваться банкоматом, интерфейс которого переведен на английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и татарский языки. В планах Т-Банка дальнейшее развитие экосистемы халяльных банковских продуктов. В частности, в этом году планируется запуск исламских стикеров, мурабахи (халяльной рассрочки) и халяльное премиум-обслуживание. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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финансы, банки, россия, казань, татарстан
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН
Т-Банк запустит халяльный брокерский счет
Т-Банк запустит халяльный брокерский счет, разработанный с учетом исламской этики
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Т-Банк запускает новый продукт экосистемы исламского банкинга - халяльный брокерский счет, разработанный полностью с учетом исламской этики, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Т-Банк запускает новый продукт экосистемы исламского банкинга - халяльный брокерский счет, разработанный полностью с учетом исламской этики. Теперь мусульмане смогут открыть брокерский счет, на котором для покупки будут доступны только халяльные инвестинструменты", - говорится в сообщении банка.
Новый продукт был представлен в рамках XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Уточняется, что ранее для проверки халяльности акций клиентам необходимо было дополнительно скачать специальное платное приложение. С помощью бесплатного сервиса халяльных инвестиций Т-Банк упростил клиентский путь: брокер сам отфильтровал все бумаги и проверил их на соответствие нормам исламского права. Сервис разработан по международным стандартам AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) и одобрен Духовным управлением мусульман Чеченской Республики, а также Советом улемов Духовного управления мусульман Татарстана.
"Не соответствующие нормам ислама инструменты, например, опционы, фьючерсы, облигации и привилегированные акции, будут недоступны для покупки. На халяльном брокерском счете инвесторы увидят полку с халяльными акциями: компании-эмитенты этих акций предварительно прошли скрининг на соответствие исламской этике", - поясняют в Т-Банке.
Оформить халяльный брокерский счет можно и на стенде Т-Банка на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum". У посетителей форума также есть возможность открыть исламскую дебетовую карту Т-Банка и сразу же воспользоваться банкоматом, интерфейс которого переведен на английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и татарский языки.
В планах Т-Банка дальнейшее развитие экосистемы халяльных банковских продуктов. В частности, в этом году планируется запуск исламских стикеров, мурабахи (халяльной рассрочки) и халяльное премиум-обслуживание.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Т-Банк расширил защиту от мошенничества на сценарии вымогательства